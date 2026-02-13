Электромобиль Атом протестировали в Сургуте при экстремальных температурах до -42°C

Испытания: при минус 30 °C электрокар Атом заряжается с 20 до 80% за 45 минут

Российский электромобиль Атом успешно завершил двухнедельные ходовые испытания в условиях сургутской зимы, где температура опускалась до минус 42 градусов, хотя рабочий диапазон машины заявлен от минус 30 до плюс 40.

За полторы тысячи километров пробега по городу и заснеженным трассам инженеры проверили климат-контроль, аккумулятор, систему отопления и работу распашных дверей. В салоне во время тестов держали плюс 24 независимо от погоды за бортом, и прогрев с минус 30 до комфортной температуры занимал всего 25 минут.

Особое внимание уделили зарядке: при тридцатиградусном морозе батарея набирала заряд с 20 до 80% за 45 минут. Для оценки результатов параллельно испытали популярные модели других производителей. По ряду параметров, включая запас хода, Атом оказался даже впереди.

Электромобиль Атом испытали в Сургуте

По утверждению инженеров, электрокар заводился мгновенно даже после целой ночи на морозе, тогда как, например, авто с двигателями внутреннего сгорания без предпусковых подогревателей часто с этим не справляются.

Главный конструктор проекта Николай Бобринский подчеркнул, что испытания подтвердили правильность выбранных технических решений.

Система подогрева батареи, отопление и общая энергоэффективность сработали без нареканий, а тепловой насос в паре с интеллектуальной терморегуляцией и усиленной теплоизоляцией кузова позволили минимизировать потери тепла.

Вдобавок машина получила полный зимний пакет: двухзонный климат-контроль, подогрев руля, всех сидений, стекол, зеркал и даже зоны дворников.

Серийное производство «Атома» начнется весной 2026 года, а данные, собранные в Сургуте, помогут донастроить программное обеспечение перед выходом на рынок.

