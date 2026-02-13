Электромобиль Атом протестировали в Сургуте при экстремальных температурах до -42°C
Российский электромобиль Атом успешно завершил двухнедельные ходовые испытания в условиях сургутской зимы, где температура опускалась до минус 42 градусов, хотя рабочий диапазон машины заявлен от минус 30 до плюс 40.
За полторы тысячи километров пробега по городу и заснеженным трассам инженеры проверили климат-контроль, аккумулятор, систему отопления и работу распашных дверей. В салоне во время тестов держали плюс 24 независимо от погоды за бортом, и прогрев с минус 30 до комфортной температуры занимал всего 25 минут.
Особое внимание уделили зарядке: при тридцатиградусном морозе батарея набирала заряд с 20 до 80% за 45 минут. Для оценки результатов параллельно испытали популярные модели других производителей. По ряду параметров, включая запас хода, Атом оказался даже впереди.
По утверждению инженеров, электрокар заводился мгновенно даже после целой ночи на морозе, тогда как, например, авто с двигателями внутреннего сгорания без предпусковых подогревателей часто с этим не справляются.
Главный конструктор проекта Николай Бобринский подчеркнул, что испытания подтвердили правильность выбранных технических решений.
Система подогрева батареи, отопление и общая энергоэффективность сработали без нареканий, а тепловой насос в паре с интеллектуальной терморегуляцией и усиленной теплоизоляцией кузова позволили минимизировать потери тепла.
Вдобавок машина получила полный зимний пакет: двухзонный климат-контроль, подогрев руля, всех сидений, стекол, зеркал и даже зоны дворников.
Серийное производство «Атома» начнется весной 2026 года, а данные, собранные в Сургуте, помогут донастроить программное обеспечение перед выходом на рынок.
