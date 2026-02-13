Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

Электромобиль Атом протестировали в Сургуте при экстремальных температурах до -42°C

Испытания: при минус 30 °C электрокар Атом заряжается с 20 до 80% за 45 минут

Российский электромобиль Атом успешно завершил двухнедельные ходовые испытания в условиях сургутской зимы, где температура опускалась до минус 42 градусов, хотя рабочий диапазон машины заявлен от минус 30 до плюс 40.

Рекомендуем
Атом готовят к старту — новый цвет!

За полторы тысячи километров пробега по городу и заснеженным трассам инженеры проверили климат-контроль, аккумулятор, систему отопления и работу распашных дверей. В салоне во время тестов держали плюс 24 независимо от погоды за бортом, и прогрев с минус 30 до комфортной температуры занимал всего 25 минут.

Особое внимание уделили зарядке: при тридцатиградусном морозе батарея набирала заряд с 20 до 80% за 45 минут. Для оценки результатов параллельно испытали популярные модели других производителей. По ряду параметров, включая запас хода, Атом оказался даже впереди.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте

По утверждению инженеров, электрокар заводился мгновенно даже после целой ночи на морозе, тогда как, например, авто с двигателями внутреннего сгорания без предпусковых подогревателей часто с этим не справляются.

Главный конструктор проекта Николай Бобринский подчеркнул, что испытания подтвердили правильность выбранных технических решений.

Система подогрева батареи, отопление и общая энергоэффективность сработали без нареканий, а тепловой насос в паре с интеллектуальной терморегуляцией и усиленной теплоизоляцией кузова позволили минимизировать потери тепла.

Рекомендуем
Атом — где и как его обслуживать? Будет дорого?

Вдобавок машина получила полный зимний пакет: двухзонный климат-контроль, подогрев руля, всех сидений, стекол, зеркал и даже зоны дворников.

Серийное производство «Атома» начнется весной 2026 года, а данные, собранные в Сургуте, помогут донастроить программное обеспечение перед выходом на рынок.

Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Электромобиль Атом испытали в Сургуте
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Атом
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Атом
Количество просмотров 41
13.02.2026 
Фото:Атом
Поделиться:
Оцените материал:
0