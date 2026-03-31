Какие автомобили россияне везут сейчас по параллельному импорту?

Эксперт Коротков: почему спрос на «параллельные» авто будет только расти

С начала 2026 года параллельный импорт автомобилей в Россию повлиял на структуру поставок легковых машин, и об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат».

В январе‑феврале 2026 г. доля новых легковых автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, достигла примерно 53% от всех импортных поставок новых машин в Россию. При этом объемы сохраняются на уровне десятков тысяч машин, несмотря на общие колебания рынка. Такой рост отображает, что альтернативные маршруты поставок используются все активнее, особенно в условиях ограничений официальных дилеров и санкций, отмечает CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Основные страны-импортеры новых машин: Китай (от 60 до 65%) и Киргизия (от 20 до 25%), а подержанные авто преимущественно поставляются из Японии (от 60 до 65%). Структура параллельного импорта все еще ориентирована в большем на страны Азии, такие как Китай и Япония и страны-посредники, а именно Армения, Киргизия и Беларусь, пояснил Коротков.

Таким образом, помимо доли и объемов поставок, импорт некоторых брендов через параллельный канал в 2026 году значительно вырос по сравнению с прошлым годом, замечает эксперт. В частности, марки, которые привозят в Россию как «глобальные бренды» без официальных дилеров, показывают рост поставок через альтернативные маршруты. Например, импорт Mazda увеличился в несколько раз и будет расти дальше. Машины Volkswagen также начали возить чаще, а Toyota остается лидером по объему ввоза и, скорее всего, останется на этом месте.

Коротков отмечает, что из-за того, что большинство новых автомобилей японских и немецких брендов теперь собираются в Китае, россияне все чаще выбирают автомобили с пробегом. Например, спрос на Mazda CX-5 2017–2019 годов японской сборки гораздо выше, чем на новые модели 2025–2026 годов.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi. com:

– В будущем эта тенденция, скорее всего, сохранится, и доля автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, будет только расти. Покупательская способность останется на прежнем уровне, люди продолжат покупать более доступные варианты и спрос на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, будет увеличиваться в нынешние непростые времена.

