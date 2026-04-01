Стало известно, как будет развиваться модельный ряд российского бренда UMO

Илья Рашкин: «ЭМ Рус» пополнит линейку UMO гибридными автомобилями

Российский производитель «ЭМ Рус» готовит масштабное расширение модельного ряда.

Как стало известно накануне Международного транспортно-логистического форума, компания не только планирует выпуск гибридных модификаций своих популярных электромобилей UMO, но и намерена вернуться к истокам, возобновив разработку коммерческого электротранспорта.

О таких амбициозных планах рассказал основатель и генеральный директор компании Илья Рашкин.

По его словам, стратегия развития компании на ближайшие несколько лет предполагает создание целой линейки машин. «У нас планы на ближайшие несколько лет – это целая линейка электромобилей и, возможно, гибридов», – поделился он деталями.

UMO 5
При этом производитель намерен не ограничиваться только легковым сегментом. Отвечая на вопрос о расширении модельного ряда за счет коммерческой техники, глава «ЭМ Рус» подчеркнул, что это неизбежно: компания начинала именно с этого направления и обязательно к нему вернется.

Напомним, что в феврале 2026 года производство автомобилей под брендом UMO было запущено на столичной площадке автозавода «Москвич».

В феврале 2026 года торжественный старт выпуску электрических и гибридных машин дали первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал электрокроссовер UMO 5. В планах до конца года – запуск еще нескольких новинок, включая модели, ориентированные на обслуживание крупнейших агрегаторов такси.

Справка

Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум».

Источник:  ТАСС
Алексеева Елена
Фото:Александр Щербак/ТАСС
01.04.2026 
