«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Бюджетный автодом ARI 458 Pro — почему он пустой внутри?

В Германии показали маленький автодом ARI 458 Pro Campingmobil за 25 530 евро

Модель ARI 458 Pro Campingmobil от саксонской компании Ari Motors получила статус самого маленького электрического кемпера в Германии, и ее создатели даже не пытаются делать вид, что внутри – готовое жилье.

Наоборот, они сознательно отдают покупателю роль архитектора, мебельщика и сантехника в одном лице.

Длина этого крохи – всего 3,82 метра, ширина – 1,49 метра. Для сравнения: некоторые седаны длиннее. Понятно, что внутри развернуться негде. Жилой модуль-кабина имеет площадь пола 2,8 кв. метра, а потолок позволяет выпрямиться только тем, чей рост не превышает 1,85 метра.

Но самое интересное – не размеры, а подход производителя. Ari Motors поставляет автодом в полностью пустом состоянии. В базовой версии из удобств есть только розетка на 230 вольт, солнечная панель на крыше, дополнительный аккумулятор для питания всей этой электрики, система водоснабжения с баками для пресной и сточной воды, а также лестница, чтобы залезть в багажник на крыше.

Спального места нет. Стола нет. Кухонного блока нет. Вам предлагают самому решать, где спать, где готовить и возле чего сидеть. Компания как бы говорит: «Мы дали вам коробку на колесах – дальше крутитесь сами».

Под капотом – электромотор мощностью 15 киловатт, что в переводе на лошадиные силы дает всего 20,4. Максимальная скорость автодома – 70 км/ч. Это явно не для трасс, а для неторопливой езды по проселочным дорогам и кемпинговым маршрутам. Запас хода зависит от выбранной батареи: стандартный аккумулятор на 15 кВт·ч позволяет проехать от 120 до 180 километров, а более емкий вариант на 23,5 кВт·ч – от 180 до 230 километров.

Старт продаж назначен на май 2026 года. Цена без учета НДС –  25 530 евро.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Количество просмотров 16349
04.04.2026 
