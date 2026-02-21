Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»
21 февраля
Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»
Легендарный Land Rover Defender превратили за...
Легендарный российский спорткар возродят в новой игре
21 февраля
Легендарный российский спорткар возродят в новой игре
Одной из моделей гоночного симулятора GoRace...
Пока цены растут, на эти кроссоверы дают скидки до 900 тысяч
21 февраля
Пока цены растут, на эти кроссоверы дают скидки до 900 тысяч
Топ-3 кроссоверов с самыми большими скидками в...

Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»

Легендарный Land Rover Defender превратили за недорого в компактный автодом

Австралийская компания Free Roam Fitouts нашла способ подарить вторую жизнь культовому внедорожнику Land Rover Defender.

Рекомендуем
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V

Мастерская представила комплект переоборудования Overlander, который превращает автомобиль в полноценный дом на колесах, не лишая его легендарной проходимости.

Основатель проекта, плотник Лиам из Нового Южного Уэльса, использовал свой 10-летний опыт, чтобы продумать интерьер кемпера до мелочей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внутри внедорожника появляется не просто спальное место, а эргономичное пространство с системой хранения и даже мини-кухней. Благодаря продуманным материалам и светлой отделке салон не выглядит тесным, а все элементы легко трансформируются.

Рекомендуем
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V

Главное преимущество комплекта – возможность путешествовать автономно там, где обычному кемперу просто не проехать. При этом установка не требует серьезных вмешательств в кузов, сохраняя оригинальность и рыночную стоимость автомобиля.

Стоимость такого преображения – 6500 долларов, что по текущему курсу составляет около 502 000 рублей.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Free Roam Fitouts
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Free Roam Fitouts
21.02.2026 
Фото:Free Roam Fitouts
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3