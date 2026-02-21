Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»

Легендарный Land Rover Defender превратили за недорого в компактный автодом

Австралийская компания Free Roam Fitouts нашла способ подарить вторую жизнь культовому внедорожнику Land Rover Defender.

Мастерская представила комплект переоборудования Overlander, который превращает автомобиль в полноценный дом на колесах, не лишая его легендарной проходимости.

Основатель проекта, плотник Лиам из Нового Южного Уэльса, использовал свой 10-летний опыт, чтобы продумать интерьер кемпера до мелочей.

Внутри внедорожника появляется не просто спальное место, а эргономичное пространство с системой хранения и даже мини-кухней. Благодаря продуманным материалам и светлой отделке салон не выглядит тесным, а все элементы легко трансформируются.

Главное преимущество комплекта – возможность путешествовать автономно там, где обычному кемперу просто не проехать. При этом установка не требует серьезных вмешательств в кузов, сохраняя оригинальность и рыночную стоимость автомобиля.

Стоимость такого преображения – 6500 долларов, что по текущему курсу составляет около 502 000 рублей.

