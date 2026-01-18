Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
18 января
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском...
Купава-273140
18 января
В Белоруссии представили комфортный автодом с «душевными» опциями
Минский автозавод и МАЗ-Купава представили...
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
18 января
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
Honda Base Station — это прототип...

Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V

Honda Base Station — это прототип кемпер-прицепа для любого кроссовера

Компания Honda представила прототип инновационного кемпер-прицепа Base Station, который может стать доступным решением для путешествий на природу.

Рекомендуем
Дом на колесах в виде чемодана – он весит всего 150 кг

Ключевая идея проекта – модульность, практичность и легкость. Прицеп не предназначен для экстремального бездорожья, но предлагает комфорт для семьи из четырёх человек и может буксироваться обычным компактным кроссовером, например, Honda CR-V или Toyota RAV4, а также электромобилями.

В компании уже построили полноразмерный прототип, оснащенный выдвижной крышей для полноростового пространства, диваном-кроватью размера queen-size, двухъярусной кроватью, внешней кухней, душем и системой электропитания от литиевой батареи с солнечными панелями.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Honda планирует раскрыть детали, включая решение о серийном производстве, в ближайшие месяцы. Компания внимательно изучит реакцию публики, так как выход на новый рынок – серьезный шаг.

Ожидается, что если Base Station поступит в продажу, его базовая версия будет стоить менее 20 000 долларов, что сделает его привлекательной альтернативой существующим компактным кемперам.

Таким образом, Hondaстремится сделать активный отдых более доступным и удобным для широкой аудитории.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 3
18.01.2026 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0