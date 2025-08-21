#
Внедорожник звезды фильма «Брат» выставили на продажу: совсем недорого

В РФ продают Land Rover Defender, которым владел актер Сергей Бодров

В России на продажу выставили внедорожник Land Rover Defender 2000 года. Автор объявления утверждает, что первым владельцем этого автомобиля был популярный актер Сергей Бодров, известный по главной роли в фильмах «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

Этот Land Rover Defender находится в Серове, Свердловская область, и заявленная цена составляет 1,18 миллиона рублей. По указанной информации, автомобиль имеет дизельный 2,5-литровый двигатель мощностью 122 л.с. и механическую коробку передач.

Пробег автомобиля составляет 370 тысяч километров. К объявлению прикреплена фотография Бодрова на фоне этого белого внедорожника.

Текущий владелец автомобиля сообщает, что кузов авто можно оценить на «четверку», есть небольшие вмятины, а ходовая часть в отличном состоянии.

Внедорожник укомплектован амортизаторами Koni Sport, усиленными полуосями, компрессором для подкачки шин, экспедиционным багажником на крыше с лестницей, кенгурятником, противотуманными фарами Hella, шноркелем для пересечения водных преград, грязевыми шинами и другими модификациями.

В разговоре с «Известиями» Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), отметил, что автомобили, ранее принадлежавшие знаменитостям, часто появляются в продаже, однако быстро продать их не всегда удается.

По мнению Шапарина, «этот Land Rover многое говорит о личности Бодрова – это трудовой автомобиль, не предназначенный для комфорта. Ездить на нем трудно. Удивительно, что он не оказался в чьей-то коллекции и находится так далеко от столицы. Безусловно, приведение его в надлежащий вид обойдется дороже, чем сама машина».

Ранее «За рулем» сообщал, что импорт б/у авто из Китая в Россию вырос в разы.

Источник:  «Дром»
Ушакова Ирина
Фото:Дром
Количество просмотров 328
21.08.2025 
Фото:Дром
Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3