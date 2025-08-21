Внедорожник звезды фильма «Брат» выставили на продажу: совсем недорого

В РФ продают Land Rover Defender, которым владел актер Сергей Бодров

В России на продажу выставили внедорожник Land Rover Defender 2000 года. Автор объявления утверждает, что первым владельцем этого автомобиля был популярный актер Сергей Бодров, известный по главной роли в фильмах «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

Этот Land Rover Defender находится в Серове, Свердловская область, и заявленная цена составляет 1,18 миллиона рублей. По указанной информации, автомобиль имеет дизельный 2,5-литровый двигатель мощностью 122 л.с. и механическую коробку передач.

Пробег автомобиля составляет 370 тысяч километров. К объявлению прикреплена фотография Бодрова на фоне этого белого внедорожника.

Текущий владелец автомобиля сообщает, что кузов авто можно оценить на «четверку», есть небольшие вмятины, а ходовая часть в отличном состоянии.

Внедорожник укомплектован амортизаторами Koni Sport, усиленными полуосями, компрессором для подкачки шин, экспедиционным багажником на крыше с лестницей, кенгурятником, противотуманными фарами Hella, шноркелем для пересечения водных преград, грязевыми шинами и другими модификациями.

В разговоре с «Известиями» Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), отметил, что автомобили, ранее принадлежавшие знаменитостям, часто появляются в продаже, однако быстро продать их не всегда удается.

По мнению Шапарина, «этот Land Rover многое говорит о личности Бодрова – это трудовой автомобиль, не предназначенный для комфорта. Ездить на нем трудно. Удивительно, что он не оказался в чьей-то коллекции и находится так далеко от столицы. Безусловно, приведение его в надлежащий вид обойдется дороже, чем сама машина».

