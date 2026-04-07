В России страховщиков могут заставить больше платить по ОСАГО
7 апреля
В России страховщиков могут заставить больше платить по ОСАГО
7 апреля
Парковка в СНТ находится в зоне двойного регулирования
7 апреля
Парковка в СНТ находится в зоне двойного регулирования
Эксперт Демишева разъяснила порядок парковки...

Парковка в СНТ находится в зоне двойного регулирования

Эксперт Демишева разъяснила порядок парковки автомобилей на территории СНТ

В беседе с RT Екатерина Демишева, эксперт журнала «Авто.ру», отметила, что парковка в садоводческих некоммерческих товариществах находится в зоне двойного регулирования: необходимо учитывать внутренние локальные акты, нормы пожарной безопасности и права соседей.

Специалист дала следующие рекомендации:

  • ознакомиться с уставом СНТ и правилами парковки, уточнив их у председателя или на официальном сайте;
  • соблюдать утвержденные схемы парковки, не занимать чужие места, избегать ночной стоянки на общих проездах без разрешения;
  • обеспечивать беспрепятственный доступ к водоемам и не допускать захламления территории.

На собственном участке владелец вправе оставлять автомобиль без ограничений, однако при этом необходимо соблюдать противопожарные отступы (не менее 3 метров от строений и границ участка), а также не блокировать проезд к соседним участкам. В случаях, когда схема парковок утверждена общим собранием, водитель обязан ей следовать. Вопрос взимания платы за парковку также относится к компетенции общего собрания.

Эксперт предупредила о местах, где парковка запрещена: газоны, детские и спортивные площадки, противопожарные проезды, территории у водоемов, колодцев и пожарных резервуаров, проезжая часть при блокировке проезда, а также земли общего пользования без разрешения.

В случае причинения ущерба общему имуществу СНТ (например, повреждения забора или тротуара) возможно взыскание через суд. Соседи, чьи права нарушены (в частности, при блокировке проезда к участку), могут подать иск о пресечении действий на основании ст. 304 ГК России.

Отдельно Демишева рассмотрела ситуацию со стоянкой в лесу. Формально въезд на автомобиле в лес не запрещен: можно оставить машину у грунтовой дороги при условии, что она не создаст помех другим транспортным средствам. Однако на практике действуют региональные ограничения, которые необходимо уточнять.

Источник:  RT
Алексеева Елена
Фото:ТАСС/ Александр Колбасов
07.04.2026 
Фото:ТАСС/ Александр Колбасов
