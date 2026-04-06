Штраф за шумные машины хотят повысить
Законодательное собрание Забайкальского края предлагает серьёзно увеличить штрафы для владельцев слишком громких автомобилей. Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму и сейчас проходит рассмотрение. Если инициатива будет одобрена, сумма наказания вырастет в пять раз – с нынешних 500 до 2500 рублей.
В пояснительной записке к документу прямо говорится, что действующие меры считаются «явно недостаточными». Поводом для ужесточения стали массовые жалобы от граждан, которые устали от постоянного шума и выхлопов от транспорта.
Пока что за нарушение тишины, вызванное автомобилем, водителя могут оштрафовать по статье 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Новые правила, по сути, должны заставить автовладельцев задуматься о состоянии выхлопной системы своего железного коня.
