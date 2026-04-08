Новый крупный кроссовер начали сертифицировать для российского рынка

Специально для России кроссовер GAC S9 сделали гибридом последовательного типа

GAC готовится к летнему запуску продаж на российском рынке своего крупного кроссовера S9. По информации от 7 апреля, модель уже прошла часть необходимой сертификации.

Автомобиль получил несколько сертификатов соответствия, что является ключевым шагом для оформления ОТТС и последующего выхода на рынки стран Евразийского экономического союза. В Россию, по всей видимости, будут поставляться машины, собранные в Китае.

Любопытно, но для нашего рынка инженеры изменили схему работы гибридной установки. В документах указано, что колеса приводит в движение исключительно электромотор. По сути, это превращает S9 в последовательный гибрид, где бензиновый двигатель выполняет роль генератора, подзаряжающего тяговую батарею.

А вот в Китае эта же модель является параллельным гибридом, то есть ее ДВС может напрямую, через трансмиссию, крутить колеса. Такая адаптация под российские реалии выглядит вполне логичной – последовательные гибриды у нас пользуются особыми преференциями, поскольку на них частично распространяются льготы, предназначенные для электрокаров.

Официально о планах по выходу GAC S9 в Россию компания заявила еще в январе. Модель относится к классу больших паркетников: ее длина превышает 5 метров и составляет 5060 мм. Хотя на родине кроссовер доступен в пяти- и шестиместном исполнении, к нам, как отмечает портал, привезут только классический пятиместный вариант.

Интерьер GAC S9

Технические детали уже известны. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который не связан с колесами и работает исключительно на зарядку аккумулятора. Емкость батареи – 44,5 кВт·ч, что, по заявленным данным, позволяет проехать на чистом электричестве до 252 километров. Суммарная мощность двух электромоторов достигает 340 лошадиных сил.