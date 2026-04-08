В каршеринге появятся новые электромобили

Сервис «Яндекс Драйв» готовится пополнить свой парк новыми электрокарами. Как сообщили в компании, в Москве и Санкт-Петербурге для аренды появятся машины модели UMO 5. Правда, распределение между двумя столицами будет неравномерным – в Северной столице пилотная партия окажется значительно крупнее.

По словам руководителя сервиса каршеринга Александра Пьянова, запуск в Петербурге запланирован в ближайшее время. «Мы планируем запускать UMO и в Москве, но в Санкт-Петербурге в первой волне их будет существенно больше», – пояснил он. Одной из причин такого выбора называют хорошо развитую в городе сеть зарядных станций, что критически важно для эксплуатации электромобилей.

Сейчас тестовый запуск этих машин уже идет, но в другом регионе – в Калининграде. Там UMO 5 постепенно заменяют в каршеринге электрокары другой марки (Амберавто A5).

Технические особенности модели UMO 5

Сама модель представляет собой электрокар, созданный на платформе китайского кроссовера GAC Aion Y Plus. О ней стало известно еще в конце прошлого года. С февраля текущего года автомобиль собирают на московском заводе «Москвич», причем в церемонии запуска производства участвовали первый вице-премьер Денис Мантуров и мэр столицы Сергей Собянин.

В проекте, помимо «Яндекса», задействована компания EVM в качестве технологического партнера. Машина изначально заточена под интенсивное использование в городе, в том числе для работы в такси.

По заявленным характеристикам, запас хода UMO 5 на одной зарядке составляет 420 километров. Восполнить заряд батареи до 80% можно всего за полчаса на быстрой зарядке. Из интересных опций производитель выделяет панорамную крышу, светодиодную оптику, беспроводную зарядку для телефона, голосового помощника «Алису» и большой сенсорный экран медиасистемы.

Продажи новинки стартуют в России в апреле 2026 года. Ориентировочная стартовая цена электромобиля будет начинаться от 2,5 млн рублей.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Фото:Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
08.04.2026 
