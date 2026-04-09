Укачивает в машине: 10 шагов, которые помогут этого избежать
Авто Mail рассказал, как бороться с укачиванием в долгих поездках на машине
Укачивание, морская болезнь – по-научному кинетоз (от греческого kynesis — движение) – это когда организм «капризничает» из-за рассогласования сигналов: зрение говорит, что тело движется, а вестибулярный аппарат – что стоит (или наоборот). Коллеги из Авто Mail рассказали, как минимизировать эти неприятные ощущения в поездках.
- Не смотрите подолгу в телефон, планшет, книгу.
- Не нужно постоянно смотреть в сторону.
- В автобусе или поезде – не садитесь против хода движения.
- Перед поездкой не употребляйте алкоголь и не ешьте много.
- Старайтесь сесть рядом с водителем.
- Фиксируйте взгляд на дальних объектах или горизонте.
- На заднем ряду сидений выбирайте место в центре.
- Приоткройте окно и почаще делайте глубокие вдохи.
- Пейте воду, ешьте цитрусовые и имбирь (витамин С).
- Жевательная резинка или леденец – тоже работают.
А вот с лекарственными препаратами следует быть осторожными и приобретать их только после консультации с врачом, отмечает автор статьи. И дает совет водителям: заранее планируйте маневры и управляйте машиной плавно, минимизируя рывки, резкие повороты, ускорения и торможения. Так пассажиров будет укачивать гораздо меньше.
Источник: Авто Mail
09.04.2026
