Укачивает в машине: 10 шагов, которые помогут этого избежать
9 апреля
Авто Mail рассказал, как бороться с укачиванием...
Трактор на трассе: когда обгон тихохода все равно запрещен
9 апреля
Трактор на трассе: когда обгон тихохода все равно запрещен
В ГИБДД объяснили, как легально обогнать...
Эксперт рассказал, какой сегодня спрос на автокредиты и какая средняя ставка
9 апреля
Эксперт рассказал, какой сегодня спрос на автокредиты и какая средняя ставка
Сергей Целиков: Средний размер автокредита в...

Укачивание, морская болезнь – по-научному кинетоз (от греческого kynesis — движение) – это когда организм «капризничает» из-за рассогласования сигналов: зрение говорит, что тело движется, а вестибулярный аппарат – что стоит (или наоборот). Коллеги из Авто Mail рассказали, как минимизировать эти неприятные ощущения в поездках.

Пассажиры рассказали, от чего их укачивает в машине

  • Не смотрите подолгу в телефон, планшет, книгу.
  • Не нужно постоянно смотреть в сторону.
  • В автобусе или поезде – не садитесь против хода движения.
  • Перед поездкой не употребляйте алкоголь и не ешьте много.
  • Старайтесь сесть рядом с водителем.
  • Фиксируйте взгляд на дальних объектах или горизонте.
  • На заднем ряду сидений выбирайте место в центре.
  • Приоткройте окно и почаще делайте глубокие вдохи.
  • Пейте воду, ешьте цитрусовые и имбирь (витамин С).
  • Жевательная резинка или леденец – тоже работают.

А вот с лекарственными препаратами следует быть осторожными и приобретать их только после консультации с врачом, отмечает автор статьи. И дает совет водителям: заранее планируйте маневры и управляйте машиной плавно, минимизируя рывки, резкие повороты, ускорения и торможения. Так пассажиров будет укачивать гораздо меньше.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
09.04.2026 
