Укачивает в машине: 10 шагов, которые помогут этого избежать

Авто Mail рассказал, как бороться с укачиванием в долгих поездках на машине

Укачивание, морская болезнь – по-научному кинетоз (от греческого kynesis — движение) – это когда организм «капризничает» из-за рассогласования сигналов: зрение говорит, что тело движется, а вестибулярный аппарат – что стоит (или наоборот). Коллеги из Авто Mail рассказали, как минимизировать эти неприятные ощущения в поездках.

Не смотрите подолгу в телефон, планшет, книгу.

Не нужно постоянно смотреть в сторону.

В автобусе или поезде – не садитесь против хода движения.

Перед поездкой не употребляйте алкоголь и не ешьте много.

Старайтесь сесть рядом с водителем.

Фиксируйте взгляд на дальних объектах или горизонте.

На заднем ряду сидений выбирайте место в центре.

Приоткройте окно и почаще делайте глубокие вдохи.

Пейте воду, ешьте цитрусовые и имбирь (витамин С).

Жевательная резинка или леденец – тоже работают.

А вот с лекарственными препаратами следует быть осторожными и приобретать их только после консультации с врачом, отмечает автор статьи. И дает совет водителям: заранее планируйте маневры и управляйте машиной плавно, минимизируя рывки, резкие повороты, ускорения и торможения. Так пассажиров будет укачивать гораздо меньше.