«Опасные» покрышки будут под запретом. Кому выгодны новые нормы техрегламента?
Минпромторг предложил запретить резину с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), инициировав поправки в техрегламент Таможенного союза о предельном содержании ПАУ в шинах на уровне 0,25%.
В ведомстве отметили, что российская продукция тестирование прошла, превышений нет.
Отечественные мощности способны покрыть внутренний спрос, включая бюджетный сегмент, и обладают экспортным потенциалом.
Ограничения распространятся на весь ЕАЭС, что позволит вытеснить не соответствующую нормам продукцию и создаст конкурентные преимущества для производителей России, стран ЕАЭС и крупных мировых брендов, соблюдающих высокие стандарты.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
– Если предложение пройдет, дешевые китайские шины постепенно исчезнут с нашего рынка, поскольку они не смогут получить маркировку «Честного знака».
Сколько таких шин – не знает никто. Есть приблизательные оценки: говорят, что всего таких шин на рынке 10–12%, а среди импортируемых доля опасных шин достигает 37–40%.
С точки зрения заботы об экологии – все верно. Опасных товаров не должно быть в продаже. Но есть и вопросы.
Каким образом импортеры должны подтверждать экологическую чистоту своей продукции –проводить тесты? Где? В Китае? А будут ли у нас принимать китайские сертификаты? Или придется тестировать в России? А сколько это будет стоить и как часто нужно проводить подтверждение экологической чистоты? И должны ли это делать все игроки рынка?
В любом случае, для российских шинников это бальзам на душу: чем меньше конкурентов, тем легче торговать.
