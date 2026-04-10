Камера оштрафовала несправедливо? Есть реальный способ это оспорить

Юрист Смирнов: оспорить штраф с камеры помогут данные автомобильного навигатора

Оспорить штраф с камеры автоматической фиксации вполне реально, но вот доказать, что произошел технический сбой аппаратуры, – задача почти невыполнимая. Об этом рассказал автомобильный юрист Сергей Смирнов.

По его словам, если водитель получил «письмо счастья», единственный путь – направить жалобу напрямую в организацию, которая обслуживает конкретную камеру. На деле они обязаны проверить, исправно ли работало оборудование в момент фиксации. Правда, шансы доказать программную ошибку стремятся к нулю. Гораздо эффективнее ставить под сомнение сам факт нарушения.

Как это работает на практике

Здесь может выручить, к примеру, запись с автомобильного навигатора, где чётко видна ваша скорость в тот самый момент. Такие объективные данные – серьёзный аргумент, который способен убедить судью или должностное лицо отменить несправедливое постановление. В общем-то, это один из немногих рабочих методов. Однако в целом доказать технический сбой камеры очень сложно, отметил юрист.