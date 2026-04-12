Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Xiaomi представила упрощенный вариант своего кроссовера: чего лишили автомобиль?

Xiaomi сертифицировала облегчённую версию кроссовера YU7 массой 2200 кг

Китайский производитель Xiaomi зарегистрировал в органах сертификации новую, более лёгкую модификацию своего электромобиля. Речь идёт о кроссовере YU7, масса которого теперь составляет ровно 2200 килограммов.

Xiaomi YU7

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

До этого момента самой лёгкой версией в линейке считалась YU7 Long Range, весившая 2315 кг. Разница в 115 килограммов – довольно заметная, и специалисты издания AutoHome связывают её с изменением силовой установки. По их мнению, компания, скорее всего, установила в эту версию тяговую батарею меньшей ёмкости.

Такой ход, в общем-то, логичен: меньшая батарея означает не только снижение веса, но и, вероятно, более доступную цену. Правда, за это придётся расплачиваться сокращённым запасом хода на одном заряде. Получается своеобразный «ободранный» вариант популярной модели, рассчитанный на тех, для кого максимальная дальность поездки не является критичным параметром.

Пока что Xiaomi не раскрывает подробностей о ёмкости аккумулятора и других технических характеристиках этой облегчённой версии. Остаётся ждать официальных данных от компании, чтобы понять, насколько сильно изменился баланс между ценой, весом и запасом хода.

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Xiaomi
Количество просмотров 10
12.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0