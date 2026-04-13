Чем может быть опасна дешевая резина на вашем авто

Эксперт Гусев: Дешевые автомобильные шины вредят экологии

Запрет на дешёвые автомобильные шины, который сейчас обсуждает Правительство, по сути, назрел давно. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». По его словам, на российский рынок большими объёмами завозят покрышки, сделанные по заниженным экологическим стандартам.

Проблема в токсичных веществах – формальдегидах и других соединениях, которые есть в любой резине, но в разной концентрации. По словам эксперта, должны быть какие-то нормативные требования к содержанию, которое не наносит ущерб организму. Действующие в России нормативы, по мнению Гусева, давно пора ужесточать.

Что предлагает Минпромторг

Инициатива ведомства, как пишут «Известия», как раз направлена на сокращение доли такой продукции. Речь идёт о полном запрете шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов – это опасные канцерогены. При стирании протектора они превращаются в токсичную пыль, которая вредит и здоровью людей, и окружающей среде.

Официально цель – защита граждан и поддержка отечественных производителей, которые, как предполагается, будут выпускать более безопасные покрышки. Правда, у этой медали есть и обратная сторона.

Возможные последствия для автовладельцев

Аналитики прогнозируют, что из-за подорожания новых шин многие россияне просто перейдут на подержанную резину или станут менять покрышки реже, экономя. В реальности это может создать дополнительные риски на дорогах, ведь изношенные шины – это не только экология, но и прямая угроза безопасности.