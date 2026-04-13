Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру
13 апреля
Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру
Omoda и Jaecoo продали 100-тысячный Omoda C5 в...
Автомобили Skoda
13 апреля
Продажи этого хорошо знакомого автобренда бьют рекорды в России
Эксперт Целиков: российские продажи Skoda...
Автодом на базе «Волги»
13 апреля
Автодом на базе Волги можно купить за 2,7 млн рублей
В Москве продается автодом на базе ГАЗа...

Чем может быть опасна дешевая резина на вашем авто

Эксперт Гусев: Дешевые автомобильные шины вредят экологии

Запрет на дешёвые автомобильные шины, который сейчас обсуждает Правительство, по сути, назрел давно. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил Дмитрий Гусев, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». По его словам, на российский рынок большими объёмами завозят покрышки, сделанные по заниженным экологическим стандартам.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Проблема в токсичных веществах – формальдегидах и других соединениях, которые есть в любой резине, но в разной концентрации. По словам эксперта, должны быть какие-то нормативные требования к содержанию, которое не наносит ущерб организму. Действующие в России нормативы, по мнению Гусева, давно пора ужесточать.

Рекомендуем
Тест по ПДД: не все ответят правильно! А вы?

Что предлагает Минпромторг

Инициатива ведомства, как пишут «Известия», как раз направлена на сокращение доли такой продукции. Речь идёт о полном запрете шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов – это опасные канцерогены. При стирании протектора они превращаются в токсичную пыль, которая вредит и здоровью людей, и окружающей среде.

Официально цель – защита граждан и поддержка отечественных производителей, которые, как предполагается, будут выпускать более безопасные покрышки. Правда, у этой медали есть и обратная сторона.

Возможные последствия для автовладельцев

Рекомендуем
Переносной свет для гаража и не только: удобно, дешево

Аналитики прогнозируют, что из-за подорожания новых шин многие россияне просто перейдут на подержанную резину или станут менять покрышки реже, экономя. В реальности это может создать дополнительные риски на дорогах, ведь изношенные шины – это не только экология, но и прямая угроза безопасности.

Источник:  «Говорит Москва»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
13.04.2026 
