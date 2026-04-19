В Россию привезли надежного и доступного семейного «японца» со стойким кузовом

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross продаются в России с ценой от 2,26 млн рублей

На российском рынке параллельного импорта появился довольно интересный вариант для семей – Mitsubishi Xpander. Речь идёт о семиместном компактвэне, а также его более брутальной версии Xpander Cross. Главные козыри модели – оцинкованный кузов, проверенная годами техника и цена, которая оказывается ниже, чем у многих популярных китайских конкурентов.

Mitsubishi Xpander

Найти прямого аналога этим японским моделям сейчас практически невозможно. Если смотреть на другие предложения с тремя рядами сидений, то Geely Okavango обойдётся минимум в 3,9 млн рублей, Jetour X90 Plus – почти от 4 млн, а Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3,3 млн. На этом фоне Xpander, чья минимальная заявленная цена начинается от 2,26 млн рублей, выглядит весьма привлекательно.

Самую низкую стоимость – 2 262 600 рублей – за новый Xpander под заказ озвучивает компания из Омска. Автомобили предлагаются 2023 и 2025 годов выпуска. Обычная версия доступна в базовой и средней комплектациях, а Xpander Cross – только в топовой. В Благовещенске ценник чуть выше, от 2,31 млн, а во Владивостоке за «кроссоверный» вариант с увеличенным клиренсом просят на 7 тысяч больше.

Mitsubishi Xpander Cross

Цены продолжают расти в зависимости от города. В Казани стандартный вэн оценили в 2,38 млн, в Чебоксарах – в 2,399 млн, а в Воронеже – уже в 2,61 млн рублей. За Xpander Cross в регионах просят от 2,678 млн в Новосибирске до 2,82 млн в Перми. При этом многие дилеры предлагают машины не под заказ, а из наличия. Например, в Санкт-Петербурге Cross можно купить за 2,44 млн, а в Краснодаре есть обычный Xpander за 2,55 млн рублей.

Под капотом у обеих версий один и тот же силовой агрегат – атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Он работает в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач, а в качестве топлива спокойно принимает 92-й бензин. Привод, что важно отметить, исключительно передний. Отличается же Cross от базовой модели в основном внешне: другой решёткой радиатора, пластиковым обвесом, рейлингами на крыше и увеличенным до 230 мм дорожным просветом.

Интерьер Mitsubishi Xpander

В салоне в зависимости от комплектации может быть установлена тканевая или кожаная обивка. Из опций обычно присутствуют мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, электронный ручник с функцией автоудержания, бесключевой доступ и электроподъёмники всех стёкол. Ранее в похожем сегменте стали появляться предложения по индийскому кросс-вэну Kia Carens, чья цена в России начинается от 2,68 млн рублей.