Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ведущие эксперты автоотрасли расскажут о трендах на международной выставке
5 мая
Ведущие эксперты автоотрасли расскажут о трендах на международной выставке
Международная выставка СТО Expo пройдет с 26 по...
CTO Expo станет площадкой для демонстрации новых разработок российских заводов
5 мая
CTO Expo станет площадкой для демонстрации новых разработок российских заводов
Завод ТерраФриго покажет кондиционеры для...
Можно ли вздремнуть за рулем, когда машиной управляет автопилот?
5 мая
Можно ли вздремнуть за рулем, когда машиной управляет автопилот?
Сон в автомобиле с автопилотом считается...

Три пикапа, два «японца» — какие машины сегодня любят в США

В топ-5 машин-бестселлеров США вошли Honda CR-V и Toyota Camry

В США опубликовали итоги продаж легковых автомобилей за первый квартал 2026 года, и вот какие модели стали наиболее популярными:

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

  • I место – Ford F-Series, пикап – 157 841 единиц;
  • II место – Chevrolet Silverado, пикап – 126 139 ед;
  • III место – Honda CR-V, кроссовер – 99 437 ед;
  • VI место – Ram, пикап – 98 425 ед;
  • V место – Toyota Camry, седан – 78 255 ед.

Рекомендуем
Тесла готовит самый доступный электрокар. Что о нём уже известно?

Во второй пятерке самых популярных в США моделей (на местах с 6 по 10-е) расположились электрокроссовер Tesla Model Y, пикап GMC Sierra, кроссовер Nissan Rogue, пикап Toyota Tacoma и семейство Toyota Corolla; продажи этих моделей составили диапазон от 78 тысяч единиц Model Y до 62 тысяч экземпляров Короллы. Это примерно столько же, сколько за тот же период пришлось на продажи всего бренда Lada в России.

Ford F-Series
Chevrolet Silverado
Honda CR-V
Ram
Toyota Camry

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Car and Driver
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12216
02.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0