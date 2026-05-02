Три пикапа, два «японца» — какие машины сегодня любят в США

В топ-5 машин-бестселлеров США вошли Honda CR-V и Toyota Camry

В США опубликовали итоги продаж легковых автомобилей за первый квартал 2026 года, и вот какие модели стали наиболее популярными:

I место – Ford F-Series, пикап – 157 841 единиц;

II место – Chevrolet Silverado, пикап – 126 139 ед;

III место – Honda CR-V, кроссовер – 99 437 ед;

VI место – Ram, пикап – 98 425 ед;

V место – Toyota Camry, седан – 78 255 ед.

Во второй пятерке самых популярных в США моделей (на местах с 6 по 10-е) расположились электрокроссовер Tesla Model Y, пикап GMC Sierra, кроссовер Nissan Rogue, пикап Toyota Tacoma и семейство Toyota Corolla; продажи этих моделей составили диапазон от 78 тысяч единиц Model Y до 62 тысяч экземпляров Короллы. Это примерно столько же, сколько за тот же период пришлось на продажи всего бренда Lada в России.