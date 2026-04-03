«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
22 апреля
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Самые популярные машины в начале весны-2026

Автостат: по итогам марта 2026 года российский авторынок вырос более чем на 30%

В течение марта 2026 года россияне купили 104 278 новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем год назад, сообщает «Автостат».

Названы самые популярные автоновинки в России

При этом марка Lada продала примерно столько же, сколько и год назад, – 25 153 машины (тут данные «Автостата» разнятся с цифрами АВТОВАЗа), и доля отечественного бренда на рынке составила 24,12%. А идущий на второй позиции Haval за год нарастил продажи более чем на 50%: год назад в марте было продано менее 10 тысяч машин, а сейчас – почти 15 тысяч. Поэтому и доля китайской марки на рынке РФ подросла: с 12,26% до 14,15%.

Самые популярные машины в начале весны-2026

Самое популярное семейство – по-прежнему Lada Granta, в марте эти машины реализованы в количестве 9861 шт., включая все типы кузова и различные модификации. На втором месте – кроссовер Haval Jolion, который в первый весенний месяц купили 5547 человек. Также в топ-5 вошли Tenet T7 (клон Chery Tiggo 7L), Lada Vesta и Niva Travel.

Самые популярные машины в начале весны-2026

**включая модификации на базе основной модели.

Источник:  Автостат
Иннокентий Кишкурно
Фото:EPA, Автостат
03.04.2026 
Фото:EPA, Автостат
