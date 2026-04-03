Самые популярные машины в начале весны-2026

Автостат: по итогам марта 2026 года российский авторынок вырос более чем на 30%

В течение марта 2026 года россияне купили 104 278 новых легковых машин, что на 30,6% больше, чем год назад, сообщает «Автостат».

При этом марка Lada продала примерно столько же, сколько и год назад, – 25 153 машины (тут данные «Автостата» разнятся с цифрами АВТОВАЗа), и доля отечественного бренда на рынке составила 24,12%. А идущий на второй позиции Haval за год нарастил продажи более чем на 50%: год назад в марте было продано менее 10 тысяч машин, а сейчас – почти 15 тысяч. Поэтому и доля китайской марки на рынке РФ подросла: с 12,26% до 14,15%.

Самое популярное семейство – по-прежнему Lada Granta, в марте эти машины реализованы в количестве 9861 шт., включая все типы кузова и различные модификации. На втором месте – кроссовер Haval Jolion, который в первый весенний месяц купили 5547 человек. Также в топ-5 вошли Tenet T7 (клон Chery Tiggo 7L), Lada Vesta и Niva Travel.

**включая модификации на базе основной модели.