«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
23 апреля
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
АВТОВАЗ перевыполнил собственный прогноз продаж

Максим Соколов: продажи Lada в марте превысили 27,7 тысячи машин

Первый весенний месяц принес АВТОВАЗу неожиданно щедрый урожай продаж.

По предварительным данным, которые в кулуарах Международного транспортно-логистического форума обнародовал глава компании Максим Соколов, в марте 2026 года с конвейеров ушло к покупателям более 27,7 тысячи автомобилей Lada.

Примечательно, что еще недавно в компании рассчитывали выйти на отметку в 27 тысяч, но реальность оказалась даже выше ожиданий. И это без учета финальных сделок, которые могут добавить к копилке еще несколько единиц, в том числе за счет модели Xcite.

По оценкам Соколова, весь российский рынок новых легковых автомобилей по итогам марта должен собрать около 108 тысяч машин.

Таким образом, каждая четвертая новая машина, проданная в стране, носит имя Lada. АВТОВАЗ, согласно собственной статистике, сумел преодолеть долю в 25%, и это, как подчеркнул глава компании, внушает уверенность.

«В этом плане мы удовлетворены итогами марта», резюмировал Соколов, дав понять, что сезон открыт мощным рывком.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
02.04.2026
02.04.2026 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
