Почему потолок в 2 млн рублей в льготных автокредитах не станет выше

Минпромторг не поднимет потолок цен в льготных автокредитах до 2,5 млн рублей

В Министерстве промышленности и торговли РФ пока не планируют корректировать параметры программ государственной поддержки спроса на автомобили – в частности, повышать максимальную цену машин, участвующих в льготном автокредитовании, с 2 млн до 2,5 млн рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, пояснив, что возможности бюджета на данный момент ограничены.

Министр напомнил, что в 2025 году благодаря этим программам в России было продано более 190 тысяч автомобилей – это свыше 10% от всего рынка. В рамках льготных автокредитов действует скидка в 20% на бензиновые и дизельные машины стоимостью до 2 млн рублей. В льготном лизинге предусмотрено снижение первоначального взноса на 10%, но не более 500 тысяч рублей. Общая сумма предоставленных в прошлом году скидок достигла 74 млрд рублей.

«Наша задача на этот год – сохранить действующие программы. Сейчас мы скорее маневрируем в рамках имеющихся лимитов. Говорить о том, что мы будем добиваться повышения ценового потолка с 2 до 2,5 млн рублей или выше, точно не приходится. Пока бюджет министерства этого не позволяет», – подчеркнул Антон Алиханов.

Глава Минпромторга также привел свежие данные за первый квартал 2026 года. С использованием основных мер господдержки в автопроме было реализовано около 46 тысяч автомобилей, а объем предоставленных скидок превысил 18 млрд рублей. Из них по льготным автокредитам продано 32,4 тысячи машин (субсидии – 12,2 млрд рублей), по льготному лизингу – 12,5 тысячи автомобилей (скидки – 4,4 млрд рублей). Еще 1,4 тысячи единиц техники реализовано по программам поддержки газомоторного транспорта; на это направлено 1,7 млрд рублей.

