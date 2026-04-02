Новая реальность
#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Супер-Москвич» мощностью 280 л.с. выставлен на продажу
В Санкт-Петербурге продают кастомный Москвич с...
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
Эксперт Михаил Колодочкин о новом классе...
Оскорбил, украл, сбежал: хулиган-безбилетник не избежит сурового наказания
Столичному безбилетнику предъявили обвинения...

Почему потолок в 2 млн рублей в льготных автокредитах не станет выше

Минпромторг не поднимет потолок цен в льготных автокредитах до 2,5 млн рублей

В Министерстве промышленности и торговли РФ пока не планируют корректировать параметры программ государственной поддержки спроса на автомобили – в частности, повышать максимальную цену машин, участвующих в льготном автокредитовании, с 2 млн до 2,5 млн рублей. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, пояснив, что возможности бюджета на данный момент ограничены.

Рекомендуем
Новый кроссовер нашей сборки — на «китайца» не похож!

Министр напомнил, что в 2025 году благодаря этим программам в России было продано более 190 тысяч автомобилей – это свыше 10% от всего рынка. В рамках льготных автокредитов действует скидка в 20% на бензиновые и дизельные машины стоимостью до 2 млн рублей. В льготном лизинге предусмотрено снижение первоначального взноса на 10%, но не более 500 тысяч рублей. Общая сумма предоставленных в прошлом году скидок достигла 74 млрд рублей.

«Наша задача на этот год – сохранить действующие программы. Сейчас мы скорее маневрируем в рамках имеющихся лимитов. Говорить о том, что мы будем добиваться повышения ценового потолка с 2 до 2,5 млн рублей или выше, точно не приходится. Пока бюджет министерства этого не позволяет», – подчеркнул Антон Алиханов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Глава Минпромторга также привел свежие данные за первый квартал 2026 года. С использованием основных мер господдержки в автопроме было реализовано около 46 тысяч автомобилей, а объем предоставленных скидок превысил 18 млрд рублей. Из них по льготным автокредитам продано 32,4 тысячи машин (субсидии – 12,2 млрд рублей), по льготному лизингу – 12,5 тысячи автомобилей (скидки – 4,4 млрд рублей). Еще 1,4 тысячи единиц техники реализовано по программам поддержки газомоторного транспорта; на это направлено 1,7 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что цены на седан Geely Preface снизились в России после обновления.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Интерфакс
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 155
02.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0