Камеры начали выявлять машины с «неправильными» номерами

В Греции камеры с искусственным интеллектом выявили сотни нелегальных суперкаров

Греция стала одной из стран, наиболее активно внедряющих ИИ-камеры видеонаблюдения – только за январь 2026 года всего несколько десятков таких устройств выявили там более 10 тысяч нарушений.

Теперь полиция страны идет дальше – и вступает в борьбу с нелегальными люксовыми автомобилями.

Долгое время владельцы суперкаров в Греции использовали «серую зону» закона: эксплуатировали машины с иностранными номерами, чтобы избежать высоких налогов – пользуясь тем, что вероятность проверки на дороге довольно низка. Но с конца 2025 года вшитая в систему видеослежения нейросеть начала сопоставлять данные с камер контроля оплаты проезда с таможенными и налоговыми реестрами.

В итоге система выявила множество Ferrari, Porsche, Bentley и Mercedes-Benz, у которых давно превышен разрешенный срок пребывания в стране – иностранные номера приемлемы только в течение 6 месяцев. К настоящему моменту налоговые органы отследили и конфисковали 229 премиальных автомобилей, владельцы которых не зарегистрировали их в Греции должным образом.

Фотографии конфискованных машин опубликовало Независимое управление государственных доходов Греции (AADE). Общая стоимость техники составляет около 10 миллионов евро, а цена отдельных машин доходит до 750 000 евро. Кроме того, в ходе проверок были выявлены такие нарушения, как подмена VIN-кодов, хранение наркотиков и уклонение от уплаты налогов.