10 января
10 января
10 января
В дорожные камеры внедряют ИИ — есть первые результаты

Камера с искусственным интеллектом за 4 дня выписала более 1000 штрафов

Помимо банального превышения скорости и пересечения стоп-линии современные камеры в РФ фиксируют отсутствие ремня безопасности, помеху пешеходам, а вскоре начнут «видеть» и за отсутствие полиса ОСАГО. И вскоре вся эта история может выйти на принципиально новый уровень.

Власти Греции внедряют камеры с искусственным интеллектом. Источник сообщает, что лишь одна камера на проспекте Сингру, соединяющем Афины и порт Пирей, в течение четырех дней работы зафиксировала более 1 тысячи нарушений ПДД. Камера ловила за непристегнутый ремень, мобильник за рулем (350 евро) и превышение скорости (150-750 евро). Всего таких камер в разных районах Афин сейчас восемь.

Они тоже насобирали сотни штрафов в течение того же срока работы, доведя общее количество зафиксированных нарушений до 2,5 тысяч. Эксперимент признан удачным: по предварительным оценкам, одна камера с ИИ может заработать до 750 тысяч долларов всего за 3 дня.

Поэтому в ближайших планах – внедрение до 2000 стационарных камер и 500 мобильных (их будут ставить на городские автобусы) камер по всей Греции. За счет этого чиновники надеются кратно снизить количество ДТП, уменьшить нагрузку на полицию и обеспечить стабильный приток средств в пользу госслужб. Кстати, камеры с ИИ уже используются в Великобритании, Германии, Франции, Испании, Австралии, Индии, Китае, Японии, а также на Ближнем Востоке в и в США.

Тем временем, российское МВД тоже изучает «возможность использования современных технологий для обработки больших объемов информации от средств фиксации».

Источник:  Carscoops
Фото:Depositphotos
10.01.2026 
Фото:Depositphotos
