В России обновят систему фиксации нарушений ПДД

#
В МВД РФ заявили о модернизации системы фиксации нарушений ПДД «Паутина»

Министерство внутренних дел России занимается разработкой высокотехнологичных решений для обработки данных, получаемых с камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Это стало известно из ответа ведомства на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Парламентарий ранее жаловался на многочисленные обращения граждан о неправильных штрафах, выданных с помощью камер фотофиксации, и считал это следствием нехватки кадров в подразделениях ГИБДД, занимающихся обработкой таких дел.

В ответе МВД уточняется, что в настоящее время вопрос о дополнительном наборе сотрудников в эти подразделения кажется преждевременным.

«На данный момент проводится модернизация ведомственной системы министерства, включая применение специализированного программного обеспечения «Паутина», а также изучается возможность использования современных технологий для обработки больших объемов информации от средств фиксации», – сказано в ответе МВД за подписью первого замглавы ведомства Александра Горового.

Первый замминистра выразил благодарность Ярославу Нилову за проявленное внимание к вопросам повышения безопасности дорожного движения.

Система «Паутина» используется с 2022 года для работы с нарушениями ПДД, поиска нарушителей и угнанных автомобилей, в том числе с использованием данных дорожных камер.

