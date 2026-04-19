Семейный кроссовер Nissan пополняет запас хода на 300 км, пока вы пьете кофе

Новый NX8 пополняет запас хода на 300 км менее чем за 6 минут

Nissan представил в Китае новый семейный кроссовер NX8, созданный совместно с Dongfeng Motors.

Почти пятиметровый кроссовер получил просторный салон, багажник на 773 литра и современное оснащение: 15,6‑дюймовый экран, огромный проекционный дисплей и голосовое управление с ИИ.

Главная фишка модели – электрическая версия с так называемой зарядкой 5C. Это значит, что батарею можно пополнять очень быстро: например, чтобы проехать 300 километров, понадобится меньше шести минут.

Автомобиль использует 800-вольтовую систему и литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые исправно работают от сильного мороза до изнуряющей жары.

Дополнительно кроссовер предложат в гибридной версии с полуторалитровым турбомотором, который работает только как генератор.

Такой вариант позволяет проехать до 1450 километров без подзарядки, при этом на чистом электричестве – до 310 км. Пока доступна версия с одним электромотором мощностью от 292 до 340 л.с., запас хода – до 650 км.

Старт продаж в Китае намечен на апрель 2026 года, цены – от 20 тысяч евро (1,8 млн рублей). Планируется экспорт в другие страны, включая Европу.