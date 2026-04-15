#
>
Инвалидам и мотоциклистам снова отказали в праве ездить по выделенкам
Инвалидам и мотоциклистам снова отказали в праве ездить по выделенкам
Госдума отклонила законопроект о праве байкеров и инвалидов ездить по выделенкам

Госдума на заседании 15 апреля не поддержала инициативу, которая могла бы легализовать движение мотоциклов, мопедов и автомобилей со знаком «Инвалид» по полосам для общественного транспорта. Депутаты отклонили законопроект, предлагавший снять с водителей этих транспортных средств административную ответственность за такой выезд.

Сейчас статья 12.17 КоАП РФ карает не только за движение или остановку на «выделенке», но и за непредоставление преимущества машинам со спецсигналами – скорой помощи, полиции или пожарным. Авторы же законопроекта в пояснительной записке делали акцент именно на разгрузке дорог, утверждая, что разрешение для мотоциклов и инвалидов пользоваться полосами для общественного транспорта позволит оптимальнее использовать дорожное пространство.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству с такой логикой не согласился. По сути, парламентарии указали на подмену понятий: освобождение от ответственности по этой статье автоматически касалось бы и нарушения правил проезда машин с мигалками, а не только использования выделенных полос.

Почему выделенки остаются неприкосновенными

Сама идея создания таких полос – обеспечить приоритетное и бесперебойное движение автобусов и троллейбусов, повышая тем самым привлекательность общественного транспорта. Даже спецслужбы – полиция, скорая, МЧС – имеют право на выделенку лишь при выполнении срочных задач, что строго закреплено в законе.

Допуск на эти полосы частных транспортных средств, по мнению комитета, подрывает саму суть их создания. В реальности это не снизит, а, наоборот, может увеличить нагрузку на общественный транспорт, создав хаос и дополнительные риски.

Риски для безопасности дорожного движения

В заключении комитета отдельно подчёркивается угроза безопасности. Совместное движение на одной полосе крупногабаритных автобусов, которые часто останавливаются, и мотоциклов с совершенно другой динамикой разгона и торможения – прямой путь к росту аварийности. Такое смешение типов транспорта создаёт повышенный риск ДТП.

Источник:  Система обеспечения законодательной деятельности
Ушакова Ирина
Фото:freepik / jcomp
15.04.2026 
