Какое наказание грозит за несвоевременную замену шин

В ГИБДД предупредили россиян о штрафах за игнорирование требования замены шин

Госавтоинспекция в очередной раз напомнила автомобилистам о сезонной смене шин. По словам представителей ведомства, главным ориентиром служит не календарная дата, а устойчивая среднесуточная температура воздуха. Когда она несколько дней подряд держится на уровне +5…+7 °C и выше, наступает оптимальное время для «переобувки».

Езда на неподходящей резине – это, в первую очередь, вопрос безопасности, а не просто формальность. Зимние покрышки в теплую погоду становятся слишком мягкими, что напрямую влияет на управляемость и тормозной путь, повышая риск аварии. Собственно, поэтому в Правилах и прописана ответственность.

За использование шипованных шин на легковом автомобиле в летние месяцы – июнь, июль и август – по Кодексу об административных правонарушениях положен штраф в 500 рублей. Правда, инспекторы, как правило, не стремятся сразу выписывать квитанции.

Акцент в этой работе делается на профилактике. Чаще всего сотрудники ГИБДД ограничиваются предупреждением и проводят с водителем разъяснительную беседу, напоминая о необходимости соблюдать ПДД. Такой подход, по мнению ведомства, эффективнее для предупреждения нарушений, чем простое взимание штрафов.