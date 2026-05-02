Мини-гибрид Toyota Yaris Cross сменил «прическу» и получил новые опции

Toyota готовит к лету 2026 года обновление Yaris Cross

Toyota Yaris Cross, ставший в 2025 году самым продаваемым автомобилем марки в Европе, меняет внешность и расширяет оснащение.

Главные перемены во внешности: решетка радиатора теперь окрашена в цвет кузова и получила сотовый узор, а вместо вертикальных воздухозаборников появились новые С-образные LED-фары.

Задний бампер и пороги, напротив, лишились алюминиевых вставок – их место занял черный пластик. Для более дорогих версий предложат диски на 17 или 18 дюймов, а палитру пополнили два оттенка, включая двуцветный Precious Bronze.

Внутри добавили декор под платину. Уже со средней комплектации Teamplayer в стандарт входят беспроводная зарядка и атмосферная подсветка, а в версии Lounge появилась электропривод двери багажника. Автоматические зеркала теперь доступны на всех версиях. Спортивная модификация GR Sport сохранила уникальную настройку шасси.

Гибридные моторы остались прежними: 116 и 130 л.с. 

Продажи обновленного Yaris Cross стартуют в сентябре, а цены пока не объявлены. Для сравнения, текущая версия стоит от 27 640 евро (2,5 млн рублей).

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Toyota
02.05.2026 
