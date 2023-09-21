Новый компакт-кроссовер от Toyota: мотор, комплектация и цена в РФ
Субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал в Японии еще в 2020 году, через год добрался до Европы, а теперь оказался и у нас. Но не спешите обольщаться: конечно, речь о единичных поставках по параллельному импорту. Более того, представитель автосалона, разместивший объявление на одном из классифайдов, утверждает, что это единственный новый Yaris Cross в РФ.
Под капотом кроссовера – 1,5-литровая «четверка», выдающая 120 л.с. и 145 Нм и работающая в паре с вариатором Direct Shift. Машина имеет передний привод.
Yaris Cross на 240 мм длиннее (4180 мм), чем обычный Ярис, однако колесная база совпадает – 2560 мм. В наличии – складывающийся в пропорциях 40:20:40 задний диван, регулируемая высота пола багажника (номинальный объем – 390 л), система крепления груза.
Сообщается, что комплектация автомобиля – максимальная. Пробег околонулевой, год выпуска – 2023. За машину просят 2 970 000 рублей.
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Источник: Российская газета
Фото: Toyota
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