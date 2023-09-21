#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
DONGFENG к центру России: «АВТОПРОБЕГ DONGFENG»DONGFENG к центру России: «АВТОПРОБЕГ DONGFENG»
С 25 сентября по 18 октября коммерческие авто...
Автотуристы в России будут путешествовать по ГОСТуАвтотуристы в России будут путешествовать по ГОСТу
Для регулирования автотуризма в России...
Toyota Yaris CrossНовый компакт-кроссовер от Toyota: мотор, комплектация и цена в РФ
В России начали продавать новый кроссовер...

Новый компакт-кроссовер от Toyota: мотор, комплектация и цена в РФ

В России начали продавать новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал в Японии еще в 2020 году, через год добрался до Европы, а теперь оказался и у нас. Но не спешите обольщаться: конечно, речь о единичных поставках по параллельному импорту. Более того, представитель автосалона, разместивший объявление на одном из классифайдов, утверждает, что это единственный новый Yaris Cross в РФ.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Китаец» вместо Camry – в чем сила нового седана Chery?

Под капотом кроссовера – 1,5-литровая «четверка», выдающая 120 л.с. и 145 Нм и работающая в паре с вариатором Direct Shift. Машина имеет передний привод.

Yaris Cross на 240 мм длиннее (4180 мм), чем обычный Ярис, однако колесная база совпадает – 2560 мм. В наличии – складывающийся в пропорциях 40:20:40 задний диван, регулируемая высота пола багажника (номинальный объем – 390 л), система крепления груза.

Сообщается, что комплектация автомобиля – максимальная. Пробег околонулевой, год выпуска – 2023. За машину просят 2 970 000 рублей.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета

Фото: Toyota

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Toyota Yaris

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв