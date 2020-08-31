Кроссовер появился в салонах дилеров Японии, а через год его продажи начнутся и в Европе.

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Новый кроссовер Тойоты разрабатывался специально для европейских клиентов, но субкомпактный автомобиль вышел и на рынок к Японии 31 августа 2020 года. При этом никаких изменений в кроссовере нет — как и европейская модель, Yaris Cross построен на платформе TNGA (GA-B).

В базе модель получила 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель Dynamic Force, работающий в паре с вариатором Direct Shift-CVT, передающим крутящий момент либо на передние колеса, либо на все, а система полного привода оснащена функцией выбора режима езды Multi-Terrain Select. Двигатель развивает мощность 120 л.с. при 6600 об/мин и 145 Нм крутящего момента в диапазоне от 4800 до 5200 об/мин.

В топовых комплектациях кроссовер оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из того же 1,5-литрового бензинового двигателя, дефорсированного до 91 л.с., небольшого 80-сильного электромотора и аккумулятора. Эта версия также может быть как переднеприводной, так и полноприводной (E-Four). В компании заявили, что расход топлива гибридной версии может составлять всего 3,2 литра на 100 километров пути.

Переднеприводный кроссовер Yaris Cross с бензиновым двигателем имеет багажник объемом 390 литров, а его задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40. В качестве опции предлагается электропривод двери багажника.

В базовое оснащение входит мультимедийная система с большим экраном, модулем передачи данных (DCM), поддерживающая подключение SmartDeviceLink (SDL), Apple CarPlay и Android Auto.

Стоимость автомобиля составляет от 1 798 000 йен (почти 1,27 млн рублей) за переднеприводную версию с бензиновым мотором и до 2 798 000 йен (почти 2 млн рублей) за полноприводный гибридный автомобиль в топовой комплектации.

Цены на японском рынке вполне сопоставимы с российскими, а значит, если Toyota Yaris Cross будет продаваться на нашем рынке, то стоить будет столько же.

Начались продажи Toyota Yaris Cross — от 1,27 млн Кроссовер появился в салонах дилеров Японии, а через год его продажи начнутся и в Европе. Начались продажи Toyota Yaris Cross — от 1,27 млн

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Фото, видео: Toyota