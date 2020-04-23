Toyota Yaris Cross дебютировал с полным приводом

Самый маленький в линейке компании кроссовер все-таки не избавился от имени Yaris, но получил увеличенный дорожный просвет и традиционный дизайн.

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Несколько скомкано прошла презентация нового небольшого кроссовера Toyota Yaris Cross, который компания собиралась представить еще в марте на автосалоне в Женеве, но отмена мероприятия, вызванная пандемией коронавируса, вынудила автопроизводителя отложить премьеру на неопределенный срок.

Ожидание несколько затянулось, но вот сегодня Toyota на глобальном сайте официально представила новый кроссовер, созданный на базе супермини. Он получился чуть мельче C-HR и располагает колесной базой в 2560 миллиметров (как у хэтча), но его более длинные свесы увеличивают общую длину (по сравнению с хэтчбеком) на 240 мм, до 4180 мм. Он также на 20 мм шире и на 90 мм выше соплатформенника.

Известно, что кроссовер обзаведется гибридной силовой установкой, построенной по образцу тех, что Toyota уже применяет на C-HR и RAV4, однако в ee основе более компактный бензиновый мотор.

Покупатели смогут заказать Yaris Cross с 18-дюймовыми колесами и в новом цвете Brass Gold, а электрическая задняя дверь с электроприводом облегчит погрузку и разгрузку груза. Пол в грузовом отсеке можно отрегулировать по высоте, а также разделить пространство на две части, в зависимости от того, что предстоит везти. Существующая система крепления грузов позволит владельцам надежно закреплять предметы в кузове.

Новый кросс выглядит вполне традиционно, без особых изысков, что должно привлечь больше покупателей, так как причудливый стиль C-HR полюбился далеко не всем. В то же время его больший объем по сравнению с хэтчбеком Yaris делает автомобиль практичнее, особенно учитывая складывающиеся в пропорции 40:20:40 задние сиденья.

Полный привод не так уж распространен в сегменте небольших внедорожников в Европе, поэтому для Yaris Cross это станет явным преимуществом. Полноприводная компоновка сочетается с гибридным силовым агрегатом, состоящим из трехцилиндрового 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Двигатель внутреннего сгорания может приводить автомобиль в действие только в режиме переднего привода. Как только датчики обнаруживают плохие условия сцепления, система AWD срабатывает, и электромотор помогает водителю справиться с дождем, снегом или песком.

Суммарная мощность гибридной установки составляет 116 лошадиных сил, что может показаться не таким уж большим, но для ориентированного на город кроссовера этого вполне достаточно.

Планы у компании амбициозные: Тойота хочет собирать более 150 тысяч Yaris Cross в год на своем заводе в Валансьене во Франции, здесь же производят и супермини, на котором он базируется.

Миниатюрный автомобиль повышенной проходимости появится в Японии уже осенью, а в продажу в Европе поступит летом 2021 года.

Toyota Yaris Cross дебютировал с полным приводом Самый маленький в линейке компании кроссовер все-таки не избавился от имени Yaris, но получил увеличенный дорожный просвет и традиционный дизайн. Toyota Yaris Cross дебютировал с полным приводом

Toyota Yaris эксперты признают одним из самых надежных автомобилей.



Фото: Toyota