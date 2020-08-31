Toyota делает луноход. Угадаете название?

Это семейство автомобилей, по мнению производителя, покорило Землю. Приходит время других объектов Солнечной системы.

Вы наверняка уже догадались, как был назван японский лунный ровер. Тойотовские внедорожники занимают лидирующие позиции в мировых продажах. Это комфортные, надежные вездеходы, и ассоциация с ними положительная. Поэтому луноход на топливных элементах, разрабатываемый Тойотой совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), получил имя легендарного семейства.

Аппарат для исследования Луны будет носить название Lunar Cruiser. И да, это одно из самых известных имен Тойоты, намекающее на качества внедорожника Land Cruiser.

Решение назвать ровер Lunar Cruiser понятно: так компания продолжит продвигать свою линейку внедорожников. Учитывая суровые условия на Луне, разработчики стремятся создать качественный и безопасный аппарат, который сможет служить долгие годы.

JAXA и Toyota уже составили план испытаний Lunar Cruiser на ближайшие 10 лет. В этом году будут проведены испытания «тележки» для проверки мощностных характеристик и эффективности отвода тепла. Также предусматриваются пробное производство шин для ровера и разработка салона.

Премьера рабочей модели Lunar Cruiser запланирована на 2029 год, а запуск ровера на Луну — на 2030 год.

В машинах начали появляться голограммы голосовых помощников, внешность которых можно выбирать.

Фото, видео: Toyota