Солидный приятный звук гораздо сильнее влияет на восприятие машины, чем любой другой.

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Звуки, которые издает автомобиль, мы чаще воспринимаем негативно: салон скрипит, мотор визжит, подвеска стучит. При этом есть один звук, который автопроизводители считают самым важным при продаже машины. Красивый хлопок закрывающейся двери требует большой работы. Добро пожаловать в науку автомобильной психоакустики!

Психоакустика изучает психологические, когнитивные и сенсорные реакции, связанные со звуком. Это, конечно же, представляет большой интерес для производителей, которые хотят лучше понять, как должен звучать автомобиль, чтобы привлечь больше клиентов. Психоакустика также определяет правильную громкость музыки в барах, звуки, которые издает ваш телефон при блокировке, наборе текста, получении уведомлений...

Звук закрывающейся двери является одним из самых важных звуков, который настраивается инженерами. Он должен быть «правильным» — не просто побочный эффект столкновения двух стальных компонентов. Разработчиками прилагаются значительные усилия для того, чтобы закрывающаяся дверь издавала очень специфический, приглушенный звук, без раздражающего дребезжания и лязга. Он должен нести впечатление силы и качества, он создается для душевного спокойствия владельца.

Вспомните — вы ходите по шоу-руму дилера или стоянке машин с пробегом, рассматриваете автомобили и заглядываете внутрь. Какой звук будет первым, который вы слышите? Хлопок закрывающейся двери. Все мы слышали знаменитую фразу, что у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

«Первое, с чем сталкивается потенциальный покупатель автомобиля, — это звук закрывающейся двери водителя. Чаще он слышит его, находясь в салоне машины. Этот звук дает подсознательное чувство ценности», — говорит профессор музыки Джонатан Бергер из Центра компьютерных исследований в области музыки и акустики Стэнфордского университета.

Работа над звуком закрывающейся двери автомобиля начались десять лет назад. Работа над безопасностью машин привела к тому, что в дверях появились дополнительные балки и решетки безопасности, что повлияло на звук, издаваемый дверьми при закрытии. Он стал «массивнее».

Производители быстро поняли, что настройка правильного звука закрывающейся двери автомобиля — прекрасная возможностью заставить покупателей почувствовать качество машины и ее безопасность (и оправдать высокую цену).

Бергер рассказал об интересном эксперименте, который он провел со своим классом психоакустики. Люди слушали восемь различных звуков закрывающихся дверей и оценивали их приятность.

«Наша гипотеза о том, что низкочастотный короткий стук без посторонних звуков будет восприниматься как атрибут автомобиля самого высокого класса, оказалась верна — низкий, мягкий стук кажется более привлекательным, чем высокочастотный», — рассказывает Бергер.

К тем же выводам пришли и другие исследователи.

«Если звук дверцы машины металлический, это означает, что весь автомобиль дешевый и не прочный. И наоборот: насыщенный звук закрывающейся двери автомобиля имеет оттенок роскоши», — говорится в исследовании Университета Пердью 2016 года под названием «Характеристика звуков автомобилей следующего поколения».

Поэтому автомобильные компании делают все возможное, чтобы звук дверей их машин соответствовал высокой цене. Вот почему дверь Мерседеса 2020 года будет хлопать с более приятным звуком, чем дверь Мерседеса 2008 года.

«Хороший звук — это не вопрос веса, — говорил менеджер по качеству звука и дизайну Mercedes-Benz Тобиас Бейтц агентству Bloomberg в 2014 году. — Звук двери обеспечивается оптимальным акустическим дизайном дверной конструкции, защелок и уплотнений».

У каждого бренда есть свои «звукорежиссеры», которые используют особые комбинации мягких материалов, таких как коврики или пена, и наносят их на металлические поверхности двери для поглощения нежелательных шумов и создания уникального низкочастотного звука. Затем инженеры работают с механизмом блокировки, чтобы и он щелкал правильно.

«Мы живем во все более шумном мире и постоянно сталкиваемся с тревожными и манящими звуками, а также отталкивающими и соблазнительными, — говорит Бергер. — Понимание того, как слуховой аппарат распутывает беспорядочный клубок шума, важно для комфорта жизни».

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Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash