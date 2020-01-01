3D-голограммы голосовых помощников скоро могут появиться во всех автомобилях. Первым его получил китайский электрический кроссовер Bestune E01.

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Bestune — это бренд компании First Auto Works (FAW), ранее известный как Besturn. Его электрическая модель А E01 поступит в продажу в Поднебесной уже в сентябре 2020 года.

У нового кроссовера длинный капот, узкая оптика и выдвижные ручки дверей, а также особые аэродинамические колесные диски.

Длина внедорожника составляет 4639 мм. Для сравнения, он примерно на 10 см больше, чем Hyundai Tucson, но на 10 см короче, чем Santa Fe. Ширина китайского электрокроссовера достигает 1880 мм, а высота — 1640 мм. Большой получилась и колесная база — 2810 мм (на 5 см больше, чем у Santa Fe). При этом весит новинка всего 1810 кг.

Но самое интересное внутри автомобиля. Это первый виртуальный голографический голосовой помощник, 3D—фигурка которого находится в кристалле вверху центральной консоли. Причем клиенты смогут выбирать того или иного персонажа.

Кроме того, в салоне расположены три больших экрана — это цифровая панель приборов, монитор информационно-развлекательной системы и сенсорный экран для управления различными функциями, включая климат-контроль.

Мощность электродвигателя Bestune E01 составляет 190 л.с. и 320 Нм. Питается он от аккумулятора емкостью 61,34 кВт.ч, благодаря которому запас хода может достигать 450 км. Максимальная же скорость кроссовера составляет 170 км/ч.

Голосовые помощники стали видимыми 3D-голограммы голосовых помощников скоро могут появиться во всех автомобилях. Первым его получил китайский электрический кроссовер Bestune E01. Голосовые помощники стали видимыми

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Фото: FAW