Секретная разработка: так машину толкать удобнее

Новый девайс пригодился бы некоторым моделям, славящимся ненадежностью.

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Необычное устройство, а именно съемный внешний руль, был замечен у нового гиперкара Koenigsegg Jesko Absolut, когда его выводили из крытого прицепа. Этот автомобиль в настоящее время совершает турне по Европе, а видео было снято в Пуэрто Банусе — гавани, расположенной в районе Новой Андалусии, к юго-западу от Марбельи (Испания).

Данный автомобиль интересен тем, что теоретически способен развивать скорость 531 километр в час. При этом на сегодняшний день официальный мировой рекорд скорости серийного автомобиля составляет 490,484 км/ч и принадлежит гиперкару Bugatti Chiron Super Sport.

На протяжении многих лет компания Koenigsegg изобрела и запатентовала множество очень интересных технических решений, в том числе гироскопический спидометр на рулевом колесе.

Теперь в копилку инженерных решений, судя по всему, добавилось еще и внешнее рулевое колесо. Оно каким-то образом крепится к системе рулевого управления автомобиля, но при этом вставляется в задний бампер.

Честно говоря, мы такое видим впервые, но решение просто гениальное и могло бы пригодиться многим машинам.

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Фото, видео: Youtube