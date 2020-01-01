В полиции настаивают, что штраф был выписан верно.

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Невероятно быстрый Форд Фокус был оштрафован в Италии на дороге, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. Как показал полицейский радар, автомобиль буквально летел по дороге, в десять раз быстрее — 703 км/ч.

В полиции считают, что штраф был выписан верно и дорожная камера на момент фиксации нарушения была исправна. В результате «гонщик» должен заплатить 850 евро и лишится десяти баллов.

Скорость самого мощного Фокуса ST с 2,3-литровым турбомотором мощностью 280 л.с. ограничена на отметке 250 км/ч. И не нужно быть инженером, чтобы понимать: даже после снятия электронной блокировки машина не поедет 700 км/ч.

Кроме того, это был бы мировой рекорд скорости для серийного автомобиля и можно было бы получить премию от Книги рекордов Гиннесса. На данный момент самой быстрой серийной машиной считается гиперкар Bugatti Chiron Super Sport, который разогнался всего-то до 490,484 км/ч.

Но вряд ли можно говорить о рекорде, так как устанавливаемые на дорогах комплексы фиксации нарушений распознают скорость транспортных средств в диапазоне от 20 до 250 км/ч, и если машина едет быстрее, радар не сможет определить ее скорость.

Пресс-секретарь местного комитета по автодорогам Джованни Стролого рекомендовал автомобилисту не пытаться объяснить полиции абсурдность ситуации, а принять обвинение и подать встречный иск в суд, потребовав компенсации.

Но на дорогах случаются и не такие чудеса. У нас есть видео, в котором выпавший из грузовика на ходу ящик сам запрыгивает обратно.

Фото: Avery Lewis / Unsplash