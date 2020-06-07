Чудо-коробка запрыгивает в грузовик на ходу. Дважды (невероятное видео)

Ее затягивало обратно потоком воздуха.

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Видео может показаться розыгрышем. Но нет — это результат идеального сочетания воздушных потоков, которые снова и снова затягивали коробку в кузов. По этой же причине, кстати, так сильно пачкаются ворота грузовых прицепов.

Видео было снято на шоссе в Азии. Грузовик едет с откинутой задней частью тента и с кое-каким грузом — коробками, сделанными из картона или пенопласта.

В конце концов одна коробка падает на проезжую часть, делает несколько прыжков и влетает обратно в грузовик. Затем она снова падает, снова подпрыгивает, катится вслед за машиной, подпрыгивает и идеально укладывается на коробки слева. Коробке просто не хватило массы, чтобы вырваться из воздушного потока грузовика.

Подобные вихри возникают, когда воздух обтекает угловатый предмет. В данном случае — кузов автомобиля. Явление впервые было описано Теодором фон Карманом в 1912 году.

То есть это не трюк, а наглядный пример из учебника физики.

А в других случаях наука бессильна. Например, с этим пикапом, едущим диагонально.

Фото, видео: YouTube