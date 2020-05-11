Физика отменяется: машина едет по диагонали, но прямо (видео)

Странный эпизод сняли на телефон автомобилисты во Флориде. Происходящее кажется чудом, но объясняется просто.

Водитель Чейз и его спутница увидели в Палм-Харборе странное зрелище. По шоссе в правом ряду не ехал, а буквально боком скользил пикап.

«Как он водит? У него что, руль постоянно повернут?» — изумляется пассажирка. Водитель тоже недоумевает: «Это не имеет никакого логического объяснения».

Вначале видео было размещено в ветке Reddit «Идиоты в автомобилях» и быстро стало вирусным, пишет Daily Mail.

Пользователи долго гадали, в чем секрет автомобиля, пока специалист не объяснил, что такое может быть, если задний мост сместился относительно оси транспортного средства. Обычно такое происходит после серьезной аварии. Это симптом серьезной проблемы, поэтому, если вы видите автомобиль, который словно движется вбок по дороге, это означает, что он неисправен, поэтому на всякий случай держитесь от него подальше: всякое может случиться.

Видео: YouTube