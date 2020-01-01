Скорость самолета, в разработке которого участвует компания, будет в три раза выше скорости звука.

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Компания космического туризма Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и Rolls—Royce обнародовали проект сверхзвукового самолета, способного перевозить от 9 до 19 пассажиров и достигать скорости 3 Маха (3600 км/ч), в три раза превышающую скорость звука.

Самолет будет использоваться в сфере космического туризма — люди смогут посетить на его борту край космоса, совершая суборбитальный полет.

В настоящее время для самолета разрабатывается «бесшумный» реактивный двигатель X-59 QueSST. В разработке двигателя, работающего на современном экологически чистом авиационном топливе, будет участвовать компания Rolls-Royce, которая в свое время разработала уникальную двигательную установку для самолета Concorde, способного летать со скоростью 2440 км/ч.

Rolls-Royce разгонится до 3600 км/ч. В воздухе Скорость самолета, в разработке которого участвует компания, будет в три раза выше скорости звука. Rolls-Royce разгонится до 3600 км/ч. В воздухе

Самолет Virgin Galactic сможет подниматься на высоту 18 километров (в стратосферу, где небо становится черным).

Скоро у Ролл-Ройса появится новый конкурент — 680-сильный внедорожный седан Aznom Palladium.

Фото: Virgin Galactic