Седан получил название Aznom Palladium и представляет собой «нетрадиционный автомобиль повышенной проходимости». При длине 6 метров Palladium представляет собой нечто среднее между роскошным седаном и кроссовером, сочетая трехобъемный кузов и большой дорожный просвет.
Кузовные детали автомобиля будут чеканиться вручную. Что касается дизайна, то машина напоминает Rolls-Royce из-за схожей решетки радиатора и фар. Непонятно, будут ли у седана открывающиеся в обратную сторону двери? Но и без них внешность машины получилась противоречивой.
Возможно, не самым удачным решением стала массивная задняя стойка, которая утяжеляет образ автомобиля и визуально отрезает от него багажник и заднюю колесную нишу.
Сзади седан получил тонкие фонари, идущие по всей ширине машины, стекло, как у спорткара, и массивный диффузор с двумя прямоугольными патрубками выхлопной системы.
Под капотом находится битурбированный двигатель V8 мощностью 680 л.с., который может передавать крутящий момент как на все колеса, так и лишь на задние.
Этот необычный гигантский кроссовер построен, скорее всего, на базе какой-то существующей модели. Но пока непонятно, на какой.
Проект был начат два года назад и в настоящее время находится на заключительной стадии. Премьера Aznom Palladium запланирована на сентябрь 2020 года.
- Еще одним странным кузовом стал кросс-пикап со сдвижной задней стойкой.
Фото: Aznom Automotive