В России начали продавать надежный кроссовер Honda дешевле 2 млн рублей

Honda XR-V китайской сборки появился в продаже в РФ с ценами от 1,85 млн рублей

Honda XR-V, недавно признанный одним из самых надёжных автомобилей китайского производства, теперь доступен и российским покупателям. Этот купеобразный кроссовер чаще всего предлагают под заказ, причём минимальная стоимость на классифайдах начинается от 1,85 миллиона рублей.

По сути, эта модель – эксклюзив для Китая, который выпускается на совместном предприятии Dongfeng Honda. Она представляет собой близнеца HR-V (или Vezel), но с более дерзким, молодёжным оформлением. У себя на родине машина стоит примерно 1,33-1,55 млн рублей, что делает российские предложения особенно интересными для сравнения.

Honda XR-V

За 1,85 млн рублей компания из Владивостока готова привезти кроссовер в богатой комплектации. В неё входят комбинированные сиденья из ткани и эко-кожи, кожаный мультируль, климат-контроль, электронный ручник с AutoHold, камера заднего вида с датчиками парковки, система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также легкосплавные диски. Для контекста: даже «прошлогодний» Tenet T4 российской сборки сейчас стоит от 2,089 млн, а Geely Cityray – почти от 2,85 млн.

Цены, правда, сильно зависят от города. Во Владивостоке версию с кожаным салоном, но частичной мультифункцией руля оценили уже в 2,07 млн. В Иркутске за оранжевый кроссовер с контрастным салоном просят около 2,2 млн, а в Улан-Удэ полностью чёрный экземпляр обойдётся в 2,29 млн. Дальше – дороже: в Самаре минимум 2,356 млн, в Новосибирске – 2,4 млн, а в Москве, Сочи или Краснодаре заказ потянет уже примерно на 2,9 млн рублей.

Honda XR-V

Некоторые дилеры продают XR-V сразу, без ожидания. Самый низкий ценник на такой автомобиль – 2,67 млн рублей – установлен в Екатеринбурге. В Воронеже и Ярославле просят 3,2 млн, а максимум на сегодня – 3,3 млн в Москве и Оренбурге. Почти все доступные из наличия кроссоверы – в топовом исполнении. Они комплектуются панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, светодиодной оптикой, обогревом передних сидений, круговой камерой, медиасистемой с Apple CarPlay и Android Auto, а также 17-дюймовыми дисками.

Техническая часть у модели одна: 1,5-литровый атмосферный мотор на 124 лошадиные силы работает в паре с вариатором. Привод – исключительно передний. Кстати, в начале 2026 года именно этот кроссовер от Dongfeng-Honda вошёл в тройку самых качественных и беспроблемных автомобилей, выпускаемых в Китае, согласно рейтингу Китайской Сети качества автомобилей.