Новый логотип Chevrolet: вот как он выглядит

Geely Atlas
20 апреля
Новый Geely Atlas 2026: что скрывает цена в 3,5 млн рублей
Эксперт Тимкин протестировал Geely Atlas с...
Ferrari Conciso
20 апреля
«Улыбающийся ботинок»: уникальный Ferrari с необычным дизайном выставлен в музее
Ferrari Conciso: дизайн Бернда Мичалака,...
Искре уже год: как создавалась новая модель
Продажи Lada Iskra в России превысили 12 тысяч...

Chevrolet представил обновлённую версию своего знаменитого логотипа-«бабочки», и первым автомобилем с новым значком стал Sonic, созданный для рынка Южной Америки.

Рекомендуем
На сколько процентов увеличивается расход топлива при открытых окнах в машине?

Вместо объёмных золотистых и серебристых эмблем теперь используется более лаконичный монохромный дизайн, который уже появился на решётке радиатора с подсветкой. По сути, это начало новой эпохи в визуальном стиле бренда.

Новый плоский и горизонтальный значок будет размещаться не только спереди, но и на задней панели, колёсных дисках и рулевом колесе, формируя единый графический язык для грядущих моделей. Такой подход гораздо лучше вписывается в общий тренд на минимализм в дизайне автомобилей, да и в цифровых интерфейсах смотрится органичнее.

Эволюция, а не революция

Глава дизайн-подразделения General Motors в Южной Америке Александр Амери поясняет, что изменения – это ответ на эволюцию самих автомобилей. Решётки и фары становятся уже, освещение – технологичнее, а моторные отсеки – компактнее. В таком контексте старый трёхмерный логотип начал выглядеть чужеродно, а его утончённая версия позволяет бренду оставаться современным, не теряя узнаваемости.

На первый взгляд разница может показаться неочевидной, но если поставить старую и новую эмблемы рядом, становятся видны детали: линии смягчились, композиция выровнялась, а общий вид приобрёл более элегантный и «цифровой» характер. Chevrolet не стремится к радикальному разрыву с прошлым, а лишь бережно адаптирует свой символ к новым реалиям.

Источник: Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото: Wikimedia
20.04.2026 
