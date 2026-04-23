Новая «семерка» BMW получила крупнейшее обновление в истории бренда

BMW представила обновлённый 7-Series 2027 года с новым интерьером

BMW официально показала обновлённую версию своего флагманского седана 7-й серии, производство которого начнётся уже в июле.

Машина, вопреки ожиданиям некоторых экспертов, останется на прежней платформе CLAR, а не перейдёт на новую архитектуру Neue Klasse, хотя и получила серьёзные доработки для размещения электромоторов.

В базовой комплектации под капотом будет стоять трёхлитровый турбомотор мощностью 394 лошадиные силы, а цена стартует от 101 350 долларов. Позже, уже в следующем году, появится и гибридный вариант с отдачей в 483 л.с. Электрические модификации i7 по-прежнему предлагаются только с двумя моторами, но их суммарная мощность теперь составляет 449 л.с.

Новые батареи и увеличенный запас хода

Под полом электрокара инженеры разместили обновлённые аккумуляторы, собранные из цилиндрических ячеек. Производитель заявляет, что их энергоёмкость выросла на 20% по сравнению с батареей предыдущего поколения. Это позволило увеличить запас хода по стандартным циклам до 563 километров.

Внешние изменения хоть и заметны, но не столь радикальны. Решётка радиатора стала ещё массивнее, её кромка теперь подсвечивается, а горизонтальные планки заменили прежние вертикальные. По бокам от неё расположились узкие светодиодные дневные ходовые огни, а основная оптика теперь интегрирована в крупные воздухозаборники в нижней части бампера.

Революция внутри салона

По-настоящему важные новшества ждут водителя и пассажиров внутри. Интерьер полностью обновлён и теперь завязан на нескольких больших экранах. Вдоль лобового стекла тянется тонкая панель системы панорамного движения. На центральной консоли установлен сенсорный дисплей диагональю 17,9 дюймов, а справа от него – 14,6-дюймовый экран для переднего пассажира.

На этом дополнительном дисплее можно, к примеру, смотреть фильмы со стриминговых сервисов. Правда, специальная камера следит за водителем: если он начинает отвлекаться на пассажирский экран, система автоматически его затемняет. На потолочной планке между панорамными стёклами закреплён огромный 31,3-дюймовый дисплей для задних пассажиров, дополненный камерой для Zoom и HDMI-портом для ноутбука. За отдельную плату можно заказать аудиосистему премиум-класса с 36 динамиками общей мощностью 1925 Вт.

Умный помощник водителя

Система полуавтономного управления тоже стала умнее. Она научилась отслеживать не только положение рук на руле, но и направление взгляда водителя. Если автомобиль начинает смещаться с полосы, а водитель смотрит в сторону, ассистент аккуратно вернёт машину в ряд. При этом полноценный автопилот третьего уровня, над которым BMW вела разработки, в серию пока не пошёл.