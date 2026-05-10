Найден новый способ борьбы с дорожными ямами

В США беспилотные такси научились жаловаться на дефекты дорожного полотна

Автомобили беспилотного такси Waymo начали отслеживать дефекты дорожного покрытия в нескольких городах США.

Это стало возможным благодаря коллаборации с Waze – сервисом, который поставляет навигационные данные и инофрмацию о дорожном движении.

Оба бренда принадлежат гиганту Google — Alphabet, и взаимодействие его с властями мегаполисов может в ближайшем будущем поменять представление о ремонте дорог. Суть в том, что установленные на машинах камеры теперь автоматически распознают ямы и выбоины – и передают информацию дорожным службам.

До сих пор в Штатах эти данные могли поступать лишь двумя способами – через звонки от обычных водителей в службу 311 и посредством плановых проверок от самих дорожников.

Кроме того, данные о ямах с машин Waymo расшариваются на навигаторы – обычные водители могут вовремя среагировать на дефект покрытия, а также уточнить информацию о нем и тоже передать эти данные для повышения достоверности. Сейчас проект в пилотном режиме запущен в агломерациях пяти городов: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Феникса, Остина и Атланты. Источник сообщает, что вскоре после запуска было выявлено около 500 дорожных дефектов.