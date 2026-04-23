Агрессивный дизайн, 864 л. с.: популярный в России внедорожник обновился

В Китае представили обновленный Tank 700

Китайский внедорожник Tank 700 обзавёлся обновкой, которая превратила его в настоящего монстра по части лошадиных сил. Только вот динамика у него, мягко говоря, не суперкарная.

GWM, как выяснилось, продаёт эту модель на домашнем рынке уже довольно давно. Но к 2026 году решили серьёзно её доработать. Показали машину перед самым стартом Пекинского автосалона, который стартует уже в эти выходные. Внешность стала злее, а вот силовой агрегат – куда интереснее. По цифрам мощности он почти догнал Lamborghini Temerario, но на разгоне до сотни сильно уступает итальянскому спорткару.

Флагманская версия получила приставку Hi4-Z. Под капотом здесь стоит 2,0-литровый турбированный «четырёхцилиндровик» на 248 л.с. Этого, впрочем, мало – ему в помощь приставили сразу пару электродвигателей. Один встроен прямо в трансмиссию (выдаёт 288 л.с.), а второй расположен сзади и способен добавить ещё 322 л.с.

В результате суммарная отдача достигает внушительных 864 л.с. При этом автомобиль – подключаемый гибрид. Аккумулятор у него ёмкостью около 56 кВт·ч, чего, по заявлению производителя, хватает почти на 190 км чисто на электричестве.