Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
Тест Лады Искры с прицепом на вариаторе WLY:...
Hyundai Venue Knight Edition
23 апреля
Hyundai представил добротный современный кроссовер дешевле миллиона
Hyundai показала в Индии кроссовер Venue Knight...
Стало известно, куда поедет большинство россиян на майские праздники
23 апреля
Стало известно, куда поедет большинство россиян на майские праздники
Казань и Санкт-Петербург станут главными...

Агрессивный дизайн, 864 л. с.: популярный в России внедорожник обновился

В Китае представили обновленный Tank 700

Китайский внедорожник Tank 700 обзавёлся обновкой, которая превратила его в настоящего монстра по части лошадиных сил. Только вот динамика у него, мягко говоря, не суперкарная.

Рекомендуем
Почему современные машины не доживают до миллиона километров

GWM, как выяснилось, продаёт эту модель на домашнем рынке уже довольно давно. Но к 2026 году решили серьёзно её доработать. Показали машину перед самым стартом Пекинского автосалона, который стартует уже в эти выходные. Внешность стала злее, а вот силовой агрегат – куда интереснее. По цифрам мощности он почти догнал Lamborghini Temerario, но на разгоне до сотни сильно уступает итальянскому спорткару.

Флагманская версия получила приставку Hi4-Z. Под капотом здесь стоит 2,0-литровый турбированный «четырёхцилиндровик» на 248 л.с. Этого, впрочем, мало – ему в помощь приставили сразу пару электродвигателей. Один встроен прямо в трансмиссию (выдаёт 288 л.с.), а второй расположен сзади и способен добавить ещё 322 л.с.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В результате суммарная отдача достигает внушительных 864 л.с. При этом автомобиль – подключаемый гибрид. Аккумулятор у него ёмкостью около 56 кВт·ч, чего, по заявлению производителя, хватает почти на 190 км чисто на электричестве.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 9
23.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 700

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв