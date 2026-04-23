Стало известно, куда поедет большинство россиян на майские праздники

Казань и Санкт-Петербург станут главными направлениями для туризма в мае

В преддверии майских выходных аналитики подвели итоги, куда же россияне планируют отправиться на майские праздники. Спрос на внутренний туризм остаётся стабильно высоким, хотя некоторые зарубежные направления тоже в фаворитах.

На первом месте традиционно оказались города Золотого кольца и Подмосковье. Москва, Санкт-Петербург и Казань не сдают позиций – туда билеты разбирают за несколько недель до праздников. Неожиданно активно бронируют туры в Калининград и на Алтай: природа и относительно невысокие цены привлекают всё больше путешественников.

Из зарубежных направлений, по данным сервисов, лидируют Турция, Абхазия и Беларусь. Причём если Стамбул и Анталья – классика, то интерес к Минску и Гродно заметно вырос. Египет и ОАЭ тоже держатся в топе, хотя там май – уже не самый комфортный сезон из-за жары.

Средний чек на поездку по стране составляет около 30-35 тысяч рублей на человека, если речь про 4-5 дней. За границу, конечно, дороже – от 60 тысяч. Эксперты отмечают: многие экономят на перелётах, выбирая поезда или автобусы, и больше тратят на проживание и еду.