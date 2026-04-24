Популярный седан за 1,1 млн рублей обновился

В Китае дебютировал обновленный Geely Galaxy A7

В Поднебесной рассекретили рестайлинговую версию Geely Galaxy A7: новинка доступна сразу в двух модификациях – подзаряжаемый гибрид и чистый электрокар.

За базовое исполнение просят от 97 800 юаней, что по текущему курсу составляет около 1,1 миллиона рублей. Топовая комплектация «Старшип» тянет на 131 800 юаней – то есть примерно на 1,5 миллиона. Для наглядности: в России базовая Lada Vesta стоит от 1 558 000 рублей, так что Galaxy A7 в Китае оказывается доступнее.

Отличить гибрид от электрички несложно. У подзаряжаемого седана спереди – более дерзкий бампер с крупным воздухозаборником и хромированными накладками. Электромобиль, наоборот, выдержан в сдержанном, минималистичном духе. Его габариты: 4935 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1500 мм в высоту, колёсная база – 2845 мм. По сравнению с гибридным собратом он длиннее на 17 мм и выше на 5 мм. Правда, клиренс электрической версии меньше – всего 125 мм против 145 мм у гибрида (разница в 20 мм ощущается).

Салон у обеих версий практически одинаковый: тут вам и цифровая «приборка», и мультифункциональный руль, и 50-ваттная беспроводная зарядка, и 14,6-дюймовый тачскрин мультимедиа на платформе Flyme Auto 2. Передние кресла не только греются, но и обдуваются – вентиляция тоже есть.

Под капотом гибридного Galaxy A7 EM стоит 1,5-литровый «атмосферник» на 111 лошадиных сил в паре с электродвигателем на 238 «сил». Разгон до сотни – 7,1 секунды. В зависимости от батареи на чистом электричестве можно проехать от 150 до 235 километров по циклу CLTC.

У электромобиля всё проще: передний мотор выдаёт 218 л. с., разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды. Емкость литий-железо-фосфатного аккумулятора – 58,05 кВт·ч, а запас хода достигает 550 километров.

Цены на Geely Galaxy A7 EM (гибрид):

  • 150 Enjoy – 97 800 юаней (≈1,1 млн руб.)
  • 150 Launch – 103 800 юаней (≈1,2 млн руб.)
  • 150 Explorer – 113 800 юаней (≈1,3 млн руб.)
  • 235 Explorer+ – 124 800 юаней (≈1,4 млн руб.)
  • 235 Starship – 131 800 юаней (≈1,5 млн руб.)

Цены на Geely Galaxy A7 EV (электромобиль):

  • 550 Premium – 112 800 юаней (≈1,2 млн руб.)
  • 550 Excellence – 119 800 юаней (≈1,3 млн руб.)

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
24.04.2026 
