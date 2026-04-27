Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добротный гибридный кроссовер с запасом хода 1500 км едет в РФ

Кроссовер Li Auto L9 Livis выйдет на рынок России в III квартале 2026 года

Официальная премьера нового флагманского кроссовера Li Auto L9 Livis в России произойдет в III квартале 2026 года.

Об этом стало известно в ходе международного автосалона Auto China 2026 в Пекине. Обновленная флагманская модель от Lixang стала чуть крупнее: габариты L9 Livis составляют 5255 х 2000 х 1810 мм. Полная масса – 3435 кг, при этом L9 Livis может буксировать прицеп массой до 1,5 тонн. Салон представленного в Китае кроссовера – шестиместный, но семиместный вариант посадочной схемы почти наверняка будет сохранен.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Li Auto L9 Livis на автосалоне Auto China 2026
Li Auto L9 Livis на автосалоне Auto China 2026

Основа гибридной силовой установки – новый бензиновый движок L3E15CA собственного производства Li Auto. Батарея обновленного флагмана имеет емкость 72,7 кВт·ч, тогда как у нынешнего L9 возможный максимум – 52,3 кВт·ч. Поэтому и запас хода вырастет: на чистом электричестве по циклу WLTC – 340 км (вместо 229 км), в гибридном режиме – более 1500 км. Сейчас паспортный максимум – 1412 км.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lixiang L9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв