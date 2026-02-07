Li Auto готовит совершенно новый технологичный кроссовер

Глава Li Auto Ли Сян представил флагман L9 Livis за 6,3 млн рублей

Li Auto L9 Livis – так называется новый флагманский кроссовер, который китайский бренд планирует выпустить лишь во втором квартале, но уже сейчас раскрыл все детали. Цена новинки составит 559 800 юаней, что эквивалентно примерно 6,3 миллионам рублей.

Li Auto L9 Livis

Машина построена на трёх ключевых технологических решениях. Прежде всего, это полностью активная подвеска – первая в своём ценовом диапазоне. Она способна создавать усилие свыше 10 000 Н на каждое колесо, моментально адаптируясь к дорожному покрытию. Благодаря этому инженеры смогли убрать обычные стабилизаторы поперечной устойчивости, добившись, по их словам, почти «антифизической» устойчивости кузова в поворотах.

Шасси тоже получилось неординарным. В нём сочетаются рулевое управление steer-by-wire, подруливающая задняя ось и, что особенно примечательно, первая в мире полностью электронно-механическая тормозная система EMB.

Li Auto L9 Livis

«Цифровой мозг» автомобиля построен на двух собственных 5-нанометровых чипах Mach 100. Их совокупная производительность достигает 2560 TOPS, что, как заявляет производитель, втрое превышает возможности платформы Nvidia Thor-U.

Внешне модель отличает эксклюзивная двухцветная окраска. По словам главы компании Ли Сяна, если первая L9 покоряла рынок «холодильником и диваном», то новая Livis должна стать автомобилем с «собственной жизненной силой», который действительно понимает владельца.

