Возрожденная российская марка анонсировала кроссовер в стиле Tesla Cybertruck

Руссо-Балтъ анонсировал электрический кроссовер С55: презентация летом 2026 года

Руссо-Балтъ – та самая отечественная компания, что ранее заявила о создании электрического фургона, – теперь готовит ещё и легковушку. 24 апреля фирма раскрыла подробности о новой модели: это полностью электрический кроссовер под индексом С55. Его публичный показ запланирован на лето 2026 года.

Вместе с анонсом компания выложила рендеры новинки. Если взглянуть на изображения, сразу бросается сходство с переосмысленным Tesla Cybertruck – тот же рубленый силуэт, острые грани кузовных панелей и характерная головная оптика. Похоже, дизайнеры явно вдохновлялись американским электропикапом.

Руссо-Балтъ С55
Руссо-Балтъ С55

Характеристики у Руссо-Балтъ С55 тоже серьёзные. Кузов, как заявляется, сделают из нержавеющей стали. Базовая версия получит двухмоторную установку на 550 лошадиных сил. Но опционально можно заказать сразу четыре электромотора – их совокупная мощность достигнет 1000 л.с.

Задний привод или полный – пока не уточняется, зато известны габариты. Длина кроссовера – 5450 мм, ширина – 2120 мм, высота – 1800 мм. Клиренс составляет 26 см – для паркетника вполне прилично. Базовая модификация разгоняется до сотни за шесть секунд, максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Аккумулятор ёмкостью 110 кВт·ч должен обеспечить запас хода около 500 километров. Машина стоит на 20-дюймовых колёсах и оснащена усиленной подвеской. В компании уже вовсю тестируют другой свой электромобиль – фургон Ф200, который с конца марта проходит ходовые испытания. Специалисты проверяют подвеску, электронику, нагрузку на мотор, жёсткость кузова и поведение на разных режимах.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia | Руссо-Балтъ
24.04.2026 
